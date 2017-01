Nivelul de peste 4 lei/euro, maximul ultimilor patru ani

Agonia leului din 2008 se prelungeşte şi în noul an, lucru confirmat de prima şedinţă interbancară din 2009, cînd paritatea oficială leu/euro a sărit de pragul de 4 unităţi, iar pe pieţele locale, euro a îngenunchiat leul la peste 4,05 unităţi. Prima referinţă publicată de BNR în acest an a depăşit pragul de 4 lei pentru un euro, atingînd un nou maxim al ultimilor patru ani, de 4,0296 lei/euro (deprecierea de ieri a fost de 4,44 bani faţă de cotaţia din ultima şedinţă a anului trecut). Primele tranzacţii ale zilei de ieri au fost perfectate la 4,0350-4,0400 lei/euro. La scurt timp după deschidere, cotaţiile au atins un maxim de 4,0525 lei/euro, după care rata de schimb a revenit sub nivelul de 4,04 lei/euro, jucătorii aşteptîndu-se ca banca centrală să intervină pentru a nu permite creşterea cursului de referinţă cu mult peste pragul de 4 lei. \"Volumele transferate au fost reduse, iar banca centrală nu a mai intervenit pentru sprijinirea leului, cursul urmîndu-şi trendul natural, cel de depreciere. În regiune, evoluţia valutelor a fost mixtă\", a afirmat un dealer. Per ansamblu, cursul a variat ieri între un minim de 4,0200 lei/euro şi un maxim final de 4,0600 lei/euro. Moneda naţională a încheiat anul 2008 la un curs de referinţă de 3,9852 lei/euro, rată cu 10,38% peste prima cotaţie afişată anul trecut, cînd euro valora 3,6102 lei. Pe piaţa monetară, dobînzile pentru depozite cu scadenţa la o zi şi la săptămînă s-au situat luni la 12-13%.