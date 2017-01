No Doubt la primul album din ultimii 11 ani

Trupa No Doubt va lansa cel de-al şaselea album de studio, primul din ultimii 11 ani, pe data de 25 septembrie, a anunţat solista Gwen Stefani, într-un mesaj video postat pe YouTube, înconjurată de colegii ei de formaţie, Tony Kanal, Adrian Young şi Tom Dumont. După ce le-au mulţumit fanilor că i-au sprijinit în ultimii 25 de ani, membrii trupei au declarat că sunt mândri de noul album şi că speră că admiratorilor le va plăcea noul material discografic. Se pare că un prim single de pe acest album va fi lansat în iulie.

Membrii trupei No Doubt nu au mai cântat împreună de la mijlocul anului 2004, iar cel mai recent material discografic a fost ”Rock Steady”, lansat în 2001. De atunci, Gwen Stefani a lansat două albume solo, aclamate de critici, iar ceilalţi membri ai trupei şi-au continuat carierele solo şi sesiunile de înregistrări cu alte trupe. Au colaborat pe albumul ”Happy in Galoshes”, al lui Scott Weiland, fostul solist al trupelor Stone Temple Pilots şi Velvet Revolver.

No Doubt este o formaţie de ska/rock, înfiinţată în California, în 1986. Albumul ”Tragic Kingdom”, pentru care No Doubt a obţinut un disc de platină, a ajutat la reintroducerea muzicii ska în anii \'90, iar ”Don\'t Speak”, al treilea single de pe materialul discografic, a devenit un succes internaţional, deţinând recordul pentru cele mai multe difuzări la radiourile americane timp de trei ani. Următorul album, ”Return of Saturn”, lansat în 2000, deşi a primit recenzii favorabile din partea criticilor, nu a avut succes comercial. Albumul ”Rock Steady”, cu influenţe raggae şi dancehall, conţine două piese ce au primit premii Grammy (”Hey Baby” şi ”Underneath It All”). De-a lungul carierei, trupa No Doubt a vândut 35 de milioane de albume în toată lumea, fiind nominalizată la premiile Grammy de nouă ori.