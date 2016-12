No Mercy revine în România

Celebra trupă a anilor ’90, No Mercy, va reveni în România pentru a concerta chiar în cursul acestei luni. Show-ul se va desfăşura pe data de 27 noiembrie, în clubul bucureştean Le Studio (fost R2 din zona Regie).

Cunoscuta formaţie americană a concertat de mai multe ori în România, la Bucureşti, Sibiu şi Slatina. În cei 15 ani de activitate, a lansat patru albume - „No Mercy\" (1996), „More\" (1998), „Greatest Hits\" (2007) şi „Day by Day\" (2007). Îmbinând stilul pop cu muzica latino, No Mercy a lansat piese de succes precum: „Where Do You Go\", \"When I Die\'\", \"Missing\", \"Kiss You All Over\" şi \"Please Don\'t Go\". Trupa este formată din Marty Cintron, Ariel Hernández şi Gabriel Hernández.

Intrarea generală la concertul din România costă 30 de lei, iar biletele pot fi achiziţionate online de pe site-ul biletoo.ro.