No More Ransom - Soluţii de decriptare pentru atacurile de tip ransomware

Numărul total de utilizatori care s-au confruntat cu programe ransomware în perioada aprilie 2016 - martie 2017 a crescut cu 11,4%, comparativ cu anul anterior, de la peste 2,31 milioane, la 2,58 milioane utilizatori din toată lumea, se arată într-un comunicat de presă al Kaspersky Lab remis, miercuri. Peste 28.000 de dispozitive au fost decriptate, privându-i pe infractorii cibernetici de o sumă estimată la aproximativ 8 milioane de euro, din răscumpărări, în primul an de No More Ransom, inițiativă lansată de Poliția Olandeză, Europol, McAfee și Kaspersky Lab în 2016. "Programele ransomware au început să se dezvolte din 2012, infractorii fiind atrași de promisiunea profitului și de implementarea ușoară. Amenințarea își continuă expasiunea, programele devenind mai greu de detectat și mai distructive și vizând companiile mai mult decât persoanele fizice, deoarece câștigurile potențiale sunt mult mai mari. Atacul WannaCry de la jumătatea lunii mai a vizat peste 300.000 de companii, din 150 de țări, în primele zile afectând infrastructură critică și afaceri întregi. Unele organizații se luptă încă să își revină după atacurile ExPetr din 27 iunie", informează compania de securitate cibernetică.

Pe site-ul No More Ransom există acum 54 de soluții de decriptare, puse la dispoziție de 9 parteneri, acestea acoperind 104 tipuri (familii) de ransomware. Portalul a înregistrat peste 1,3 milioane de vizitatori unici. Doar pe 14 mai, în timpul crizei WannaCry, site-ul a fost vizitat de 150.000 de persoane. Platforma este disponibilă în 26 de limbi, printre cele adăugate recent numărându-se română, bulgară, chineză, cehă, greacă, maghiară, indoneziană, norvegiană, malaysiană, suedeză, tamila și thailandeză.