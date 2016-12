În ciuda valului de frig care a lovit coasta nord-americană, aproximativ 3.000 de pasageri şi-au dat jos pantalonii, duminică, în metroul din New York, cu ocazia No Pants Day, o iniţiativă ce are scopul de a-i face să zâmbească pe oamenii care circulă cu metroul new-yorkez. Această iniţiativă insolită a avut loc pentru prima oară la New York în 2002, iar în timpul ei, participanţii au călătorit cu metroul fără să poarte pantaloni, amestecându-se cu ceilalţi călători. Iniţiative similare au avut loc în alte 43 de oraşe din 16 ţări. Participanţii la eveniment au fost informaţi înainte că urmează să se întâlnească într-o anumită staţie de metrou, unde va trebui să se prezinte complet îmbrăcaţi, apoi să urce în vagoanele de călători şi să îşi scoată pantalonii. Voluntarii au fost rugaţi să îşi păstreze pe chip o expresie serioasă, să se poarte firesc şi să se prefacă a nu-i cunoaşte pe ceilalţi voluntari fără pantaloni.