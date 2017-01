Noapte bună, Mironescule!

Fără “tata mare” de la Cotroceni în faţă, pufăind pe post de locomotivă cu aburi, PD-L Constanţa a pierdut pe drum principalele sale vedete de la Senat şi Camera Deputaţilor. În ansamblu, votul uninominal le-a căzut pe invers pedeliştilor constănţeni, dovadă faptul că cei mai mulţi dintre ei au digerat destul de greu rezultatele alegerilor parlamentare. Cele patru locuri obţinute în Parlament, trei deputaţi şi un senator, se situează cu mult sub pretenţiile afişate, în timpul campaniei electorale, de către liderii acestei formaţiuni politice. În materie de eşecuri sau semieşecuri în PD-L Constanţa, se poate vorbi de o continuitate, inventariind şi rezultatele dezastruoase de la alegerile locale. Votul uninominal a dat peste cap toate calculele celor care se bazau pe zestrea personală de notorietate, în fapt, o falsă popularitate. Unul dintre cei care au căzut în propria lor capcană, mizînd prea mult pe şarmul personal, vine vorba, este chiar domnul Laurenţiu Mironescu. Pentru domnia sa, această înfrîngere poate însemna sfîrşitul carierei politice, domeniu în care nu se poate spune că s-a afirmat în mod deosebit. De această dată, Laurenţiu Mironescu nu a mai avut şansa ca “tata mare” de la Cotroceni să-l bifeze pe el şi să-l taie de pe liste pe Tănase Barde, cum s-a întîmplat în urmă cu patru ani. În cazul său, votul uninominal a fost necruţător şi nu i-a lăsat loc de întors la redistribuire. Încă din vară, după convulsiile din interiorul PD-L Constanţa, am anticipat declinul politic al Mironescului, fiind evidentă căderea sa în momentul în care a fost îndepărtat de la conducerea organizaţiei municipale a partidului. Cu toate acestea, i s-a mai acordat o şansă la alegerile parlamentare, fiind trecut pe liste sub privirile blajine ale lui Mircea Banias, amicul său din fruntea PD-L Constanţa. A fost o decizie păguboasă pentru partid. Ca şi în cazul altor candidaţi trimişi la înaintare pe post de “mînă moartă”. Cum era de aşteptat, Paloma Petrescu, Chiru şi Calapod s-au dovedit a fi bilele negre ale partidului. Mircea Iustian reprezintă un caz aparte, dumnealui fiind, după cum am mai scris, beneficiarul algoritmului politic stabilit în interiorul PD-L. Sigur, dacă ar fi stat în puterea lui Stolojan, domnul Mircea Iustian ar fi fost reales, dar, din păcate pentru domnia sa, are toate şansele să ocupe un loc meritat pe tuşa politichiei. Sînt politicieni pe care nu-i regretă prea mulţi constănţeni, dovadă exprimarea voinţei acestora prin intermediul votului uninominal. În ceea ce îl priveşte pe domnul Mironescu, ar trebui să fie fericit că a scăpat de povara politichiei. În fine, acum, după cum îşi dorea în campania electorală, se poate întoarce la meseria sa de bază. Ce poate fi mai sensibil şi mai emoţionant pentru noi decît un Mironescul la catarg! Şi, cine ştie, poate că, începînd de anul viitor, după alegerile prezidenţiale, Traian Băsescu va fi comandantul navei pe care se va îmbarca… La fel ca şi Mironescul, preşedintele mărturiseşte că s-ar întoarce oricînd la meseria pe care o iubeşte pe mările şi oceanele lumii. Iată cît de simplu se ţese o telenovelă politică. Doi oameni, acelaşi destin! Cu un navigator de talia mondială a domnului Mironescu, PD-L Constanţa continuă să plutească în derivă. Pe plan local, a pierdut alegerile, atît la parlamentare, cît şi pentru primării. Poate că acum, cînd lucrurile sînt cît se poate de clare, se va face o evaluare reală a stării de fapt. Cei care au pierdut a doua oară ar trebui să plece în mod firesc din partid. De asemenea, domnii cu gura mare, care au făcut exces de laudă de sine, ar trebui să lase locul celor care vin din urmă. Practic, în mod firesc, în PD-L Constanţa se încheie un ciclu politic. E timpul ca vedetele uzate ale partidului să renunţe la ambiţiile personale şi să nu-şi mai bage nasul acolo unde nu le fierbe oala. În cazul celor care au făcut legea pînă acum în partid, votul uninominal a reprezentat momentul adevărului. Îmi este greu să cred că domnul Mironescu se va simţi bine în pielea unui biet pălmaş de partid. Pînă duminica trecută, a fost copilul alintat al PD-L Constanţa şi s-a jucat cum a vrut el pe vremea cînd conducea gruparea “M”. Noapte bună, Mironescule!