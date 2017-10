NOAPTE DE GROAZĂ în Constanţa. Și-a omorât în bătaie tovarăşul de pahar

Incidente şocante noaptea trecută la Constanţa! Un bărbat a fost omorât de un prieten după un scandal la băutură! Iar un alt tânăr a fost înjunghiat pe stradă de persoane necunoscute! Crimă între prieteni, la Constanţa, sâmbătă seara, informează România TV. Se pare că cei doi amici au băut împreună şi apoi s-au luat la ceartă. În urma conflictului unul dintre ei a murit în urma loviturilor primite. "Am fost sesizati in legatura cu faptul ca o persoana a avenit si l-a rugat pe un vecin sa anunte politia ca ar fi omorta in bataie o persoana, o cunostinta. A avut parte de o moarte violenta. Suspectul a afirmat ca el e vinovatul, ca a lovit-o pe victima in urma unui conflict spontan dupa ce au consumat bauturi alcoolice", a declarat un reprezentant al poliţiei. După ce şi-a bătut prietenul, vinovatul a mers la un vecin să îi spună ce a făcut şi să anunţe poliţia. Iniţial bărbatul a susţinut că nu l-a recunoscut pe prietenul lui şi a crezut că este un hoţ.

"A intrat in casa peste proprietar si s-a aparat cu pumnul, stia ca are bani. Poarta era deschisa, s-a trezit cu el peste el in casa", a declarat o vecina. "Mi-a zis doar ca s-a intamplat, ca l-a lovit, nici nu stia ca e mort. A plecat si nu l-a mai recunoscut, asa mi-a zis, de frica l-am lovit", a spus un alt vecin.