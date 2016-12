Noaptea Europeană fără Accidente, marcată la Constanţa

Poliţiştii din peste 16 ţări europene s-au mobilizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru a preveni producerea accidentelor rutiere provocate de şoferi aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice. Evenimentul, intitulat “Noaptea Europeană fără Accidente”, a fost marcat şi în România, în Bucureşti şi în judeţul Constanţa, aceasta fiind a cincea ediţie la care ţara noastră a luat parte. În acest sens, lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au organizat mai multe acţiuni de conştientizare în cluburi din Constanţa, în încercarea de a le transmite tinerilor mesajul campaniei şi de a le atrage acestora atenţia asupra riscurilor la care se expun în momentul în care se urcă la volan sub influenţa alcoolului. “Bazele acestei acţiuni au fost puse ca urmare a unei observări atente a evoluţiei ascendente a numărului accidentelor din Europa, în care au fost implicaţi tinerii, pe fondul conducerii autovehiculelor sub influenţa alcoolului. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie rutieră, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele, punând în pericol siguranţa participanţilor la trafic. Întrucât siguranţa rutieră constituie una dintre priorităţile Poliţiei Rutiere constănţene acţiunile de impunere a legii au fost completate cu activităţi preventive în rândul conducătorilor de autovehicule, pentru preîntâmpinarea unor evenimente nedorite”, a declarat ins. princ. Carmen Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al SPR Constanţa. În România, în primele opt luni ale acestui an, s-au înregistrat 359 accidente grave de circulaţie în care au fost implicaţi, cu vinovăţie, conducători auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, soldate cu 85 de persoane decedate şi 393 de persoane rănite grav.