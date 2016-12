Noaptea prezicătoarelor, la Constanţa

Cîteva dintre cele mai mediatizate prezicătoare din România, printre care s-a numărat şi una dintre veteranele autohtone ale domeniului, Brăţara (63 ani) şi fiica sa, Mihaela Mincă (35 ani), s-au întîlnit, în noaptea de duminică spre luni, la Constanţa, unde au avut de discutat şi mai ales de... rezolvat problemele cu care se confruntă numeroşii lor clienţi. Şi pentru că se zice că finele lunii mai, perioadă premergătoare Sînzienelor (24 iunie) - cea mai mare şi mai spectaculară sărbătoare păgînă a anului -, este propice facerii şi desfacerii de farmece de tot felul, dar mai ales a celor de dragoste, stăpînele magiei albe şi negre s-au reunit la malul mării, într-un ritual menit să vină în ajutorul tuturor celor care, în disperare de cauză, au apelat cu încredere la sprijinul lor. Brăţara, Mihaela Mincă şi Maria au luat alături de ele şi două prezicătoare foarte tinere, Ana (15 ani) şi Sara (23 ani), fiica şi, respectiv, sora Mihaelei, ele însele meştere în ghicit, talismane şi desfăcut de cununii, care au avut prilejul, sîmbătă noapte, să „fure” din cuvintele magice.

Ritualul a început sîmbătă, după apusul soarelui şi s-a prelungit pînă la miezul nopţii. Aproape de apă, la capătul unei străzi care coboră spre mare, adunate în semicerc, în jurul recuzitei de ceremonial - lumînări aprinse, plante tămăduitoare, trandafiri, flori de cîmp, poţiuni misterioase, ghioc, roua florilor de cîmp, pentru a spăla fetele de vrăji şi farmece, zahăr, miere de albine, cruci, ape adunate te-miri-de-unde, lingură de lemn sau fus -, colţul ales de prezicătoare oferea o privelişte desprinsă parcă din scene medievale. La graniţa dintre ţărm şi apă, spectacolul oferit, în plină noapte, de cele cinci femei stîrnea fiori oricărui om obişnuit, incantaţiile, descîntecele şi gesturile ritualice fiind menite, potrivit acestora, să dezlege şi cele mai puternice farmece. „Facem acest ritual pentru că avem nişte ‘lucrări’ care sînt întîrziate şi care au fost foarte grele şi repetate, unele fete au cununiile legate şi sînt date pe apă, unele cununii sînt îngropate la picioarele mortului, iar cele care sînt aşa sînt foarte grele, dacă au vechime...”, spune Brăţara. Ea adaugă: „Acum este cea mai bună perioadă a anului, pentru că mai este luna florilor şi se aruncă flori pe ape, dar şi în lunile martie şi iunie”. Brăţara mai spune că, în noaptea de Sînziene, se deschide cerul şi atunci, „cine ştie poate să citească în stele, pentru că se arată anotimpurile pe 10 ani”. „Eu am apărut în ziare şi am spus care politician ia sau nu alegerile, am spus că vor fi inundaţii, secetă. Şi pentru anul acesta, am o predicţie, pentru că este cel de-al 10-lea an de cînd fac ritualuri”, a anunţat Brăţara, care a întrevăzut numai „lucruri bune şi mulţi bani pentru oraşul Constanţa”, dar secetă, catastrofe, inundaţii pentru restul ţării.

Ritualuri de magie albă şi neagră, la malul mării

Cele care se pretind clarvăzătoare nu duc lipsă de clientelă nici pe vremuri de criză, ajungînd să fie, de multe ori, ultima speranţă pentru problemele oamenilor slabi de înger - sănătate, dragoste, bani - care nu şi-au găsit rezolvarea în chip firesc. Acestea ghicesc în cărţi şi în cafea, dar, aşa cum spun, în funcţie de cît de complicat este „cazul”, recurg la procedee tot mai complicate. „O moară bună macină de toate, cum se spune...”, este de părere vîrstnica prezicătoare, care nu se sfieşte să spună că recurge şi la magia neagră. „Dacă cineva are ‘făcături’ cu magie neagră, normal că trebuie să le desfac, pentru că avem puterea asupra duhului cel rău. Nu este păcat, în faţa Bisericii, că nu facem o crimă, nu facem niciun rău. Biserica nu spune ‘Sparge, Doamne, farmecele!”?!, întreabă, retoric, Brăţara. „Noi ne rugăm şi la Dumnezeu, e uşor să legi, dar mai greu este să dezlegi...”, mai spune ea.

În ceea ce priveşte tarifele practicate, acestea diferă, în funcţie de aşa-zisa gravitate a cazului, dar şi de posibilităţile materiale ale clientului. „Dacă o persoană e mai amărîtă, pot să îi dau şi degeaba, depinde de caz, cît vrea să dea fiecare. Dacă cineva vrea să îi rezolv o problemă importantă şi care îi poate aduce venituri mari, se poate ajunge şi la 900 de lei. Mie nu mi-e frică, eu sînt autorizată”, a lămurit lucrurile Brăţara. „Depinde, o dezlegare de cununie ar fi cam 3 - 400 de lei”, a adăugat Mihaela Mincă, fiica acesteia.

Mihaela se mîndreşte cu mama sa, căreia spune că i-ar fi moştenit harul prezicerilor şi despre care are numai cuvinte de laudă. Conform fiicei sale, Brăţara ar fi renumită pentru predicţiile din domeniul politic şi pentru faptul că a vindecat numeroase persoane de boli care nu şi-au găsit leacul la doctor. „Printre cele mai grele cazuri pe care le-am rezolvat au fost epilepsia şi scoaterea argintului viu, în cantităţi foarte mari. Au fost situaţii cînd a fost nevoie să fac un ritual de trei, şase, nouă săptămîni, să pot să adun argintul viu risipit în tot corpul, că e ca vîrful acului”, a adăugat Brăţara.

Ritualul prezicătoarelor s-a încheiat spre miezul nopţii, desfăşurîndu-se nu doar lîngă mare, „la hotar de ţară”, ci şi la răscruce de drumuri sau în alte locuri special alese de ele. Femeile vor reveni pentru noi ritualuri în preajma Sînzienelor şi vor recurge la descîntece şi incantaţii mai ales în noaptea de 23 spre 24 iunie, cînd tradiţia populară spune că se deschide cerul.

Deşi România este o ţară creştină şi cu o rată a analfabetismului extrem de mică, nu sînt deloc puţini cei care apelează la practicile oculte, îmbinînd drumurile la biserică şi vizitele la autointitulatele prezicătoare. Dorinţa de a afla viitorul pare a fi înscrisă în codul genetic al fiinţei umane, iar vrăjitoria şi ghicitul rămîn, din păcate, pentru mulţi tentaţia irezistibilă a necunoscutului sau răspunsul aşteptat la disperarea provocată de încercările la care îi supune... soarta.