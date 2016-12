Nobelul pentru copii

Adolescenta pakistaneză Malala Yousafzai, în vârstă de 16 ani, care şi-a riscat viaţa în demersurile sale de a avea acces la educaţie şi de a fi un exemplu şi pentru alte fete, a câştigat Premiul Internaţional al Copiilor pentru Pace. Organizaţia olandeză KidsRights, care decernează această distincţie cunoscută şi sub numele de Nobelul Copiilor, a apreciat curajul Malalei Yousafzai, care nu a pregetat să îşi rişte propria viaţă în lupta ei. Încă de la 11 ani, a început să scrie pe un blog propriu, iniţial sub pseudonim, un jurnal în care descria toate eforturile pe care le făcea pentru a putea merge la şcoală. A devenit ţintă a miliţiilor taliban, care duc o campanie de intimidare împotriva familiilor care îşi trimit fetele la şcoală, atât în Afganistan, cât şi în Pakistan. A fost împuşcată în cap, pentru a fi împiedicată să intre în şcoală, dar a supravieţuit în mod miraculos. A avut nevoie de îngrijiri medicale speciale, iar Marea Britanie a intervenit pentru a-i oferi ajutor şi, în cele din urmă, azil alături de familia sa. În prezent, Malala Yousafzai trăieşte în Marea Britanie, unde are şansa de a duce o viaţă normală şi să se bucure şi de suma de 100.000 de euro care însoţeşte Premiul Internaţional al Copiilor pentru Pace. Distincţia şi cecul îi vor fi înmânate în ceremonia oficială ce va avea loc pe 6 septembrie, la Haga. Însă Malala Yousafzai dovedeşte caracter desăvârşit până la capăt şi a anunţat deja că va folosi banii pentru a uşura accesul la educaţie al fetelor în ţara natală, Pakistan.