Noel Gallagher vrea să facă un musical dedicat trupei Oasis

Liderul trupei Oasis, Noel Gallagher, intenţionează să realizeze, din single-urile de succes ale grupului, coloana sonoră a unei producţii dedicate formaţiei britanice. “Musicalul Oasis trebuie să se realizeze la un moment dat, va fi despre cinci tineri care au zguduit Manchesterul. Se va numi «Roll With It - The Musical». Ben Elton trebuie să-şi rezerve şase luni pentru a scrie scenariul”, a spus Noel Gallagher. Artistul a recunoscut că i s-a oferit recent şansa de a apărea în controversatul program TV britanic “The Jeremy Kyle Show”. “L-am întîlnit pe Jeremy Kyle cînd am fost la studiourile Granada din Manchester. A venit la mine cu o faţă lipsită de expresie şi m-a întrebat «Cînd o să vă avem pe tine şi pe fratele tău în platou? N-ar fi fantastic?», apoi a continuat «Nu prea apari pe la repetiţii, nu-i aşa? De fapt, n-ai mai fost de opt ani? Tu scrii toate cîntecele şi practic îl ţii în loc de opt ani» şi atunci mi-am dat seama că nu glumea!”, a spus cîntăreţul.

Cel de-al şaptelea album al trupei britanice Oasis, care va fi lansat pe 26 octombrie, se va numi “Dig Out Your Soul” şi va fi precedat de single-ul “The Shock Of The Lightning”, care va apărea pe piaţă pe 29 septembrie. “Dig Out Your Soul” este primul album lansat de la “Don’t Believe The Truth”, apărut pe piaţă în 2005. Potrivit unei surse apropiate trupei, acesta ar putea fi cel mai mare turneu desfăşurat cu ocazia lansării albumului, din cariera Oasis. Însă, ar putea constitui o piatră de încercare pentru fraţii Noel şi Liam Gallagher, care au divergenţe de opinii. Trupa Oasis a cunoscut celebritatea mondială cu hitul “Live Forever”, în 1994. În 1996, în timpul turneului american, trupa a fost pe punctul de a se destrăma din cauza conflictelor dintre cei doi fraţi.