Noi acuzaţii împotriva lui Armstrong

"L.A. officiel", carte scrisă de Pierre Ballester şi David Walsh şi care reuneşte mărturii privind fapte de dopaj atribuite lui Lance Armstrong, reprezintă o revenire a autorilor, la doi ani şi jumătate de la "L.A.Confidential", ce cuprindea tot acuzaţii la adresa fostului rutier. Cotidianul "Le Monde" publică fragmente din această carte care a apărut, ieri, în Franţa. Cartea citează mărturii făcute în procesului din octombrie 2005, dintre Armstrong şi firma SCA Promotions, care se angajase în 2001 să îi plătească rutierului prime de 9,5 milioane de dolari în cazul în care acesta cîştiga ediţiile din 2001, 2002, 2003 şi 2004. Armstrong s-a impus în Turul Franţei, dar SCA Promotions a încercat apoi fără succes să renunţe la contractul cu Armstrong, mai ales după apariţia cărţii "L.A Confidential", scrisă tot de Pierre Ballester şi David Walsh, ce cuprindea acuzaţii la adresa sportivului. "Am răspuns în faţa unui tribunal acestor acuzaţii, care în mare parte sînt venite de la o mînă de oameni, contestatari permanenţi şi aşa-zişi experţi, care şi-au obţinut diplomele prin corespondenţă. Eu am concurat corect. Am cîştigat corect. Sînt sportivul care a fost supus celor mai multe controale din istoria ciclismului. Această a doua carte nu va fi diferită de prima - o tentativă exagerată a unor oameni care s-au îndepărtat constant de etica şi de standardele jurnalistice, de a cîştiga bani pe seama numelui meu şi de a-mi strica reputaţia", a reacţionat Lance Armstrong.