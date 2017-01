Noi arestări în scandalul interceptărilor ilegale din Turcia

09:02:34 / 21 Ianuarie 2015

1 si 2

In orice tara, interceptarile ilegale sunt de condamnat. Cei care au fost arestati, sunt anchetati pentru spionaj si tradare. Si in Romania, presedintele sau primul ministru sunt ascultati ilegal de membrii unei organizatii ilegale, respectivii pot fi arestati, judecati si condamnati. Acest lucru nu are de a face cu democratia. Ca exista sau nu coruptie, sau ca fiul lui Erdogan a comis acte de coruptie, ramane de vazut. Un lucru este clar: de cand a venit Erdogan la putere, PIB-ul Turciei a crescut cu 300-400%. Si la noi exista coruptie. De ce nu a crescut PIB-ul la fel? In 1990 eram peste ei, azi suntem cu mult sub ei. "Turcia are un tiran", sau "Libertate si dreptate nu mai e in dictionarul turc !", reprezinta simple sloganuri propagandistice, sau mai bine zis, un limbaj de lemn.