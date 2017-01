„Noi, artiştii, creăm pentru public”

Reporter: Cum a fost anul 2007 pentru dvs., din punct de vedere expoziţional?

Aurelian Broască: A fost un an destul de complex. Am realizat prima mea expoziţie personală la Bucureşti, prin intermediul căreia am marcat împlinirea a 10 ani de la absolvirea Academiei de Artă, am participat la numeroase expoziţii de grup alături de colegii mei, cea mai recentă fiind „Salonul de iarnă”, care mai poate fi admirată, în această perioadă, la Muzeul de Artă.

Rep.: De unde vă inspiraţi atunci cînd realizaţi o lucrare?

A.B.: Mă inspir din tot ce se întîmplă în jurul meu. Sînt un observator şi privesc cu un ochi critic toate persoanele din jurul meu, cunoscute sau nu. Abordez aceleaşi subiecte pe care le-a abordat şi pictorul Francisco de Goya. Figura umană a rămas în centrul atenţiei mele. Lucrările mele sînt realizate într-un timp destul de scurt, dar ele sînt gîndite cu mult înainte de a fi gata. Mai întîi, fac foarte multe schiţe, după care încep să prelucrez imaginea.

Rep.: Sînteţi şi profesor în cadrul Colegiului Naţional de Arte „Regia Maria”. Cum se îmbină meseria de cadru didactic cu cea de artist plastic?

A.B.: Foarte bine. Elevii percep altfel teoria cînd admiră lucrările de artă. Încerc să aplic teoria cu pensula în mînă. Cred că este „combinaţia” ideală între meseria de dascăl şi cea de plastician.

Rep.: Ce părere aveţi despre arta plastică din zilele noastre?

A.B.: În general, artiştii tineri caută rezolvări mult mai rapide, mai simple. Eu cred că arta presupune o muncă costisitoare, cere foarte mult timp. Eu pictez de 22 de ani şi pot să spun că acum încep să realizez imaginile pe care mi le doresc.

Rep.: De ce are nevoie un tînăr plastician pentru a reuşi în acest domeniu?

A.B.: Are nevoie de mult curaj şi energie. Să nu se aştepte la premii şi bani, pentru că nu se obţin prea repede sau poate niciodată. Trebuie să muncească foarte mult şi trebuie să aibă o cultură generală bogată. Bineînţeles, importantă este cultura plastică şi, odată cu timpul, experienţa.

Rep.: Care sînt proiectele dvs. pentru 2008?

A.B.: Sper să realizez multe lucrări, expoziţii personale care să atragă un public cît mai larg. De asemenea, îmi doresc să am energia necesară pentru a face ceea ce mi-am propus.

Rep.: Doriţi să le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

A.B.: Îi invit să viziteze expoziţia „Salonul de iarnă”, găzduită de Muzeul de Artă şi să fie alături de noi la fiecare manifestare expoziţională, pentru că noi, artiştii, creăm pentru public.