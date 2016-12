Noi audieri în “Dosarul transferurilor”

La termenul de ieri din “Dosarul transferurilor” din fotbalul românesc au fost audiaţi, prin videoconferinţă, fostul preşedinte al clubului Deportivo Alaves, Gonzalo Anton San Juan, şi olandezul Johan Versluis, directorul firmei Phoenix BV. De asemenea, au fost audiaţi fostul acţionar al FC Rapid, Gheorghe Copos, şi fostul acţionar al FC Dinamo, Gheorghe Neţoiu, prezenţi în sală. Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a stabilit un nou termen în dosarul transferurilor de jucători, în care sunt inculpaţi opt oameni de fotbal, Gheorghe Popescu, George Copos, Mihai Stoica, Cristian Borcea, Ioan şi Victor Becali, Jean Pădureanu şi Gheorghe Neţoiu, pentru data de 29 ianuarie, ora 11.00. Completul de judecată a solicitat avocaţilor să comunice inculpaţilor Mihai Stoica, absent din cauza faptului că se află cu Steaua în cantonamentul din Spania, şi Jean Pădureanu, absent din motive medicale, să se prezinte la termenul din 29 ianuarie, pentru a putea fi audiaţi.

Fostul acţionar majoritar rapidist George Copos a declarat ieri, în faţa instanţei, că procurorii au comis o eroare în rechizitoriu, acuzându-l de evaziune fiscală şi înşelăciune, deoarece el nu a semnat niciun document în cazul transferurilor jucătorilor Cristi Dulca şi Florin Bratu. Referitor la transferul lui Cristian Dulca de la Rapid la Pohang Steelers, Copos a precizat că giuleştenii au primit 450.000 de dolari, bani ce au fost înregistraţi în contabilitatea clubului, restul până la 600.000 de dolari fiind comisionul impresarilor. Fostul acţionar dinamovist Gheorghe Neţoiu a declarat la Curtea de Apel, unde se rejudecă “Dosarul transferurilor”, că el a semnat doar un acord de transfer al mijlocaşului Dan Alexa la Beijing Guoan, FC Dinamo încasând 400.000 de dolari în urma tranzacţiei, jumătate din cât au plătit chinezii. Neţoiu a mai spus că alţi 400.000 de dolari au fost plătiţi de Beijing Guoan către firma Piralis, care a intermediat transferul.

Johan Versluis, directorul şi acţionarul Pheonix BV, firma prin internediul căreia s-au făcut o parte dintre transferurile de jucători ce fac obiectul dosarului de la Curtea de Apel Bucureşti, a spus că nu cunoaşte numele fotbaliştilor Cernat, Ganea, Sânmărtean, Mara, Mitea şi Mihalcea. În vârstă de 59 de ani, Versluis a fost audiat ieri, prin videoconferinţă, timp 45 de minute, ca martor în „Dosarul transferurilor“ şi a răspuns negativ sau prin “nu ştiu” la majoritatea întrebărilor. El a declarat în faţa instanţei că nu are nicio ocupaţie în momentul actual, dar, în acelaşi timp, a precizat că este directorul firmei Phoenix BV. La depunerea jurământului, când judecătoarea l-a întrebat dacă el crede în Dumnezeu, martorul olandez a răspuns “Nu vă priveşte!”. La intervenţia unui judecător olandez, Versluis a jurat că o să spună adevărul şi numai adevărul. Întrebat de procurori dacă are cunoştinţă de o serie de firme bănuite că ar fi contribuit la intermedierea transferurilor, Versluis a afirmat că dintre acestea cunoaşte doar societatea Intermark, despre care ştie că este un SRL olandez. Rugat de instanţă să-l identifice pe Ioan Becali în imaginea video, Versluis a declarat că nu l-a văzut niciodată.

La rândul său, fostul preşedinte al clubului Deportivo Alaves, Gonzalo Anton San Juan, care a condus gruparea spaniolă în perioada 1999-2004, a oferit câteva detalii despre transferurile jucătorilor Cosmin Contra (în 1999) şi Bogdan Mara (în 2001) de la Dinamo la Alaves, precizând totodată că nu-şi mai aminteşte bine cum s-a procedat atunci. „Am fost preşedinte la Alaves timp de cinci ani, în perioada 1999-2004. Nu-mi amintesc foarte bine cum s-a procedat cu transferul lui Contra de la Dinamo la Alaves, dar cred că cineva l-a remarcat, am intrat în legătură cu impresarul jucătorului, domnul Becali, şi apoi am perfectat transferul. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul lui Bogdan Mara. Nu-l cunosc pe domnul Cristian Borcea, singura persoană cu care am discutat a fost domnul Becali”, a declarat Gonzalo Anton San Juan.