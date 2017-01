Noi audieri în procesul criminalului de la 23 August

Tribunalul Constanţa a continuat audierile în procesul lui Florin Urzică, tînărul acuzat de uciderea omului de afaceri constănţean Gheorghe Dumitrescu şi a unui cioban din Ploieşti. Ieri, instanţa a audiat trei martori, care au povestit cum a ajuns Urzică la stîna de la Ploieşti şi cum au auzit ei că l-a ucis pe ciobanul Cristian Rednic. Toţi au spus că tînărul părea a fi muncitor, era liniştit şi nu s-ar fi gîndit niciodată că poate omorî un om. Patronul stînei a relatat cum şi-a găsit ciobanul mort în pat, plin de sînge şi cu fesul tras pe ochi. „Am văzut că oile erau în saivan şi am crezut că ciobanii s-au îmbătat şi nu au mai ieşit cu animalele la păscut. Cristi îmi spusese că Florin Urzică este băiat bun şi că are nevoie de ajutor, aşa că mi-a recomandat să îl angajez, ceea ce am şi făcut. A doua zi după crimă, am aflat de la un om al străzii că l-a văzut pe Urzică urcînd într-un tren spre Braşov, chiar în noaptea cu pricina!”, a declarat martorul. Reamintim că, în timpul anchetei, Urzică a recunoscut cele două crime comise la sfîrşitul anului 2007. În cazul omorului de la 23 August, el a declarat că fusese tocmit să lucreze cu ziua la construcţia unui gard al fermei piscicole unde era administrator omul de afaceri Gheorghe Dumitrescu. În ziua crimei a băut cu un alt muncitor şi, spre seară, i-a cerut bani administratorului, care i-a dat 5 lei. După ce a băut mai multe beri într-un bar, Urzică a plecat spre fermă. „Pe drum m-am gîndit că am muncit toată viaţa şi nu am fost plătit. Am vrut să mă răzbun. Îi dau cu toporul în cap, vine poliţia, mă împuşcă şi am terminat”, a declarat Florin Urzică. El le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum a revenit la fermă, a intrat în camera unde dormea Gheorghe Dumitrescu, a luat un topor de lîngă uşă şi l-a lovit de mai multe ori în cap pe administrator. Deşi ameţit de băutură, Urzică a realizat ceea ce făcuse şi a fugit din fermă la cîteva minute după crimă. Ulterior, din aceleaşi motive şi în acelaşi mod, l-a omorît pe un cioban dintr-o stînă situată în apropierea Ploieştiului, după care a fugit în Buşteni.