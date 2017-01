Noi audieri în procesul medicului Conrad Murrey

La Los Angeles a debutat a doua săptămână de audieri în cadrul procesului intentat lui Conrad Murray, medicul personal al lui Michael Jackson. Medicul este judecat pentru uciderea involuntară a cântăreţului, decedat din cauza unei grave intoxicaţii cu Propofol, un anestezic puternic pe care starul îl folosea pe post de somnifer. Dezbaterile au început luni, la ora locală 08.45, la Curtea Superioară din Los Angeles, prin continuarea mărturiei depuse de medicul de la serviciile de urgenţe, Richelle Cooper. Copiii lui Michael Jackson au devenit isterici în momentul în care medicii au anunţat moartea tatălui lor, a declarat medicul de la serviciile de urgenţe din Los Angeles, care a pronunţat decesul starului, pe 25 iunie 2009.

Richelle Cooper declarase vineri că Michael Jackson era mort din punct de vedere clinic atunci când a fost adus la spitalul UCLA. Luni, Richelle Cooper a mai declarat că, după părerea ei, eforturile făcute de medici, la spital, pentru a-l readuce la viaţă pe artist, au fost zadarnice. Decesul cântăreţului american a fost pronunţat la ora locală 14.26. Medicul Richelle Cooper, care se afla în contact, prin telefon, cu echipa de la serviciile de urgenţe trimisă la reşedinţa lui Michael Jackson, spre sfârşitul dimineţii acelei zile, era pregătită pentru a pronunţa decesul starului încă de la ora 12.57, pe baza informaţiilor furnizate de pompieri. Însă, medicul Conrad Murray a insistat pentru ca trupul starului să fie trimis la spital. După ce a pronunţat decesul, Richelle Cooper a mers să îi vadă pe copiii cântăreţului. ”Plângeau, erau în mod evident isterici şi erau îmbărbătaţi de o persoană care mi-a fost prezentată ca fiind bona lor”, a declarat Richelle Cooper.

Pe de altă parte, un nou album postum al cântăreţului Michael Jackson, intitulat ”Immortal”, care va conţine piese originale compuse de starul american, ce nu au fost niciodată lansate dar şi câteva versiuni reorchestrate ale unor hituri ale acestuia, va fi lansat pe 21 noiembrie. Noul material discografic, realizat în colaborare cu fondul care administrează averea starului, va include o versiune alternativă a celebrei piese ”ABC”, interpretată de grupul Jackson 5, o serie de hituri lansate de Michael Jackson şi versiunea corală a cântecului ”They Don\'t Really Care About Us”. Albumul ”Immortal” reprezintă, totodată, coloana sonoră a spectacolului ”The Immortal World Tour”, show-ul realizat de compania Cirque du Soleil sub forma unui omagiu adus muzicii şi vieţii megastarului, care a avut premiera duminică seară, la Montreal. Acest spectacol va porni în curând într-un turneu prin America de Nord, unde va fi jucat pe parcursul următoarelor zece luni. ”Immortal” va fi disponibil sub forma unui album ce conţine 15 piese şi a unui dublu CD în ediţie de lux, care va include 22 de piese. ”MICHAEL”, primul album postum al lui Michael Jackson, s-a vândut în peste trei milioane de copii pe plan mondial, în prima săptămână de la lansare, în decembrie 2010.