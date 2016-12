Noi audieri în scandalul interceptărilor ilegale din Marea Britanie

• Acuzaţii de favoritism • Rebekah Brooks, directorul companiei News International, considerată protejata mogului media Rupert Murdoch, ar putea fi interogată de poliţie ca martor în scandalul interceptărilor telefonice ilegale de la tabloidul ”The News of the World”. Rebekah Brooks a fost editor al publicaţiei din 2000 până în 2003, dar spune că nu ştia nimic despre practica interceptărilor telefonice. Este perioada în care tabloidul britanic, care a fost închis, a interceptat, între altele, mesageria vocală a unei eleve dispărute, care ulterior a fost găsită asasinată. Dezvăluirea a provocat o reacţie puternică în rândul publicului britanic. Părinţii fetei s-au întâlnit, ieri, cu vicepremierul Nick Clegg.

Preşedintele grupului News Corp, magnatul australiano-american Rupert Murdoch, se află de duminică la Londra, pentru a se ocupa personal de răspunsul organizaţiei sale la criza interceptărilor telefonice ilegale pe care le-a practicat cel mai vândut tabloid din lume. După ce a vizitat compania News International şi a discutat cu şefii ei, Rupert Murdoch a ieşit împreună cu Rebekah Brooks, pe care o ţinea pe după umeri. Întrebat care sunt priorităţile sale, mogulul media, în vârstă de 80 de ani, a zâmbit şi a arătat către editor spunând: ”Aceasta e prioritatea”. Rebekah Brooks, în vârstă de 43 de ani, se află sub presiune publică pentru a-şi da demisia.

În ediţia de duminică, tabloidul ”The Mail on Sunday” a acuzat-o pe Rebekah Brooks de parvenitism şi susţine că jurnalista s-a folosit de oameni şi circumstanţe pentru a obţine funcţii. În plus, este învinovăţită că a denaturat însuşi spiritul ce caracteriza publicaţia ”The News of the World”, refuzând, de pildă, publicarea unor articole, dacă erau nefavorabile unor personalităţi de care avea nevoie. În plus, celor 200 de ziarişti care rămân fără slujbe odată cu închiderea publicaţiei li se pare nedrept că Rebekah Brooks îşi păstrează funcţia înaltă în cadrul corporaţiei lui Rupert Murdoch. Magnatul a subliniat că aceasta are deplinul său sprijin, iar ”Mail on Sunday” scrie că relaţia dintre cei doi a fost întotdeauna ca între tată şi fiică.

• Sesizarea autorităţilor • Pe de altă parte, scandalul interceptărilor de la ”News of the World” riscă să compromită intenţiile magnatului americano-australian de a prelua integral de la stat BSkyB, compania canalelor de televiziune cu transmitere prin satelit. Există voci, inclusiv actorul Hugh Grant sau cântăreţul George Michael, victime ale interceptărilor ilegale practicate, care susţin că închiderea tabloidului nu este decât o acţiune cinică, destinată să protejeze tranzacţia. Liderul opoziţiei, laburistul Ed Miliband, i-a cerut lui Rupert Murdoch să renunţe şi a declarat că va încerca să obţină în Camera Comunelor un vot prin care să fie amânată această preluare până la finalizarea anchetei.

BSkyB a fost formată în 1990, prin fuziunea cu părţi egale între Sky Television, deja deţinută de Rupert Murdoch şi British Satellite Broadcasting. BSkyB este cotată la bursa de la Londra şi intră în componenţa indexului FTSE 100. În aceste condiţii, ministrul Culturii, Jeremy Hunt, a scris autorităţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor, Ofcom şi Biroului pentru Tranzacţii, OFT, cerându-le opinia în legătură cu încercarea de preluare a BSkyB de către News Corp. Afacerea ar putea fi examinată şi de Comisia pentru Concurenţă. Acţiunile BSkyB au scăzut cu peste şase procente, ieri, în deschiderea bursei, iar valoarea unei acţiuni s-a micşorat faţă de preţul pe care Rupert Murdoch îl oferea anul trecut pentru a cumpăra restul de 61% dintre acţiunile pe care nu le deţine la BSkyB. Guvernul, pus în mod evident într-o situaţie stânjenitoare, ar dori să respingă tranzacţia oferită de Murdoch, fără însă a stârni nemulţumirea magnatului sau o reacţie a acestuia în justiţie. Mai mulţi politicieni liberal-democraţi au dezvăluit că vicepremierul Nick Clegg ar putea susţine moţiunea laburistă care prevede suspendarea tranzacţiei, în cazul în care ministrul Culturii, Jeremy Hunt, nu va bloca el însuşi acordul.

Între timp, potrivit BBC, autorităţile ar fi descoperit e-mailuri din 2007 care par să arate că au fost făcute plăţi către poliţie, pentru a furniza informaţii tabloidului ”News of the World”. E-mailurile par să arate că Andy Coulson, editor la ”News of the World” din 2003 până în 2007, a autorizat plăţi către poliţie, pentru ca aceasta să ajute la scrierea articolelor. Andy Coulson a fost ulterior directorul de comunicare al premierului David Cameron. Investigaţiile mai arată că practica interceptărilor telefonice nu s-a limitat la un singur reporter, aşa cum a pretins tabloidul în momentul izbucnirii scandalului.