Noi cercetări la şantierul arheologic de la Cheia

Arheologii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa desfăşoară, în această perioadă, o serie de cercetări sistematice pe şantierele dobrogene, la Ulmetum, Histria, Capidava şi Hîrşova. Valentina Voinea, cercetător în cadrul instituţiei muzeale, va începe, pe data de 24 iulie, la Cheia, cea de a V-a campanie de săpături tradiţionale. Potrivit arheologului, cercetările sînt întreprinse în perioada istorică a jumătăţii secolului al V-lea î. Hr., perioadă cunoscută şi sub denumirea de Cultura Hamangia. De-a lungul campaniilor de săpături tradiţionale, Valentina Voinea, alături de Cătălin Dobrinescu, arheolog în cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, a scos la suprafaţă rămăşiţele unei locuinţe din secolul al V-lea î.Hr., figurine reprezentînd idoli Hamangia, precum şi numeroase podoabe confecţionate din scoici. "Săpăturile de pe şantierul arheologic Cheia ne ajută să aflăm situaţia economică şi socială a zonei, în perioada cercetată", a explicat Valentina Voinea.

Menţionăm că arheologul Cătălin Dobrinescu întreprinde, în această perioadă, cercetări la cetatea Capidava, în punctul numit "La Bursuci". Săpăturile sînt realizate extra-muros, în afara zidurilor cetăţii Capidava, într-o aşezare din prima epocă a fierului, care are o vechime de aprox. 3.000 de ani. "De-a lungul timpului, am descoperit aici un cuptor, un mormînt, fragmente ceramice. De asemenea, cercetătorii au putut realiza analize arheozoologice şi antropologice. În acest an, sper să scot la suprafaţă un complex de locuire din prima epocă a fierului, care îmi va aduce noi informaţii despre viaţa economică, socială şi religioasă a zonei", a explicat Cătălin Dobrinescu.