Noi cereri pentru subvenţiile la hectar pe 2008

Agricultorii români care doresc să primească plata la hectar din fondurile europene alocate pentru acest an, trebuie să depună noi cereri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în perioada 1 martie - 15 mai 2008. Măsura este valabilă şi pentru cei care au solicitat subvenţii în 2007, însă cei care depăşesc acest termen şi depun cererile pînă pe 9 iunie vor plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întîrziere. „Fermierii care au depus cerere pentru obţinerea sprijinului comunitar în anul 2007, vor depune cerere şi în anul 2008. Aceştia vor primi cereri pretipărite conţinînd datele din cererea depusă anul trecut. Sub fiecare dată pretipărită există cîte un cîmp necompletat în care fermierul poate să adauge informaţiile nou apărute în decurs de un an, mai ales dacă s-a schimbat contul bancar sau adresa La final, fermierul semnează cererea, indiferent dacă au apărut modificări sau nu”, susţin reprezentanţii APIA. Petru plăţi directe la hectar, UE a alocat României peste 440 de milioane de euro în 2007, respectiv de 527.9 milioane de euro în acest an. Aprox. 1.240.000 de fermieri au depus cereri pentru plata directă la hectar în 2007. Din cauza întîrzierilor înregistrate, APIA nu a acordat aceste subvenţii fermierilor nici pînă în prezent, cu toate că autorităţile au anunţat că plăţile se vor face începînd cu data de 1 decembrie 2007. Dacă directorul general al APIA, Dan Gherghelaş, a declarat că fermierii vor primi subvenţia la hectar, cel mai probabil, în această lună, ministrul Dacian Cioloş consideră că plata directă la hectar ar trebui să se acorde înainte de campania agricolă de primăvară, pentru ca fermierii să utilizeze subvenţia pentru înfiinţarea culturilor.