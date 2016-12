Noi clinici de cinci stele pentru constănţeni

Încet-încet, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa îşi schimbă imaginea. Chiar dacă banii alocaţi pentru lucrări de reabilitare şi modernizare de autorităţile centrale sunt insuficienţi, autoritatea locală ce îl are în grijă - Consiliul Judeţean Constanţa, principalul finanţator, are în plan dezvoltarea unităţii sanitare, astfel încât constănţenii să nu mai apeleze la serviciile medicale oferite de alte unităţi din ţară. Astfel, pe 10 martie, la ora 12.00, vor fi inaugurate noi clinici de cinci stele: de Cardiologie şi de Chirurgie, a anunţat, ieri, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. „Vom invita la inaugurare autorităţi locale, CJC, care, de altfel, au şi contribuit cu 90% din fonduri la reabilitarea lor, dar şi reprezentanţi ai Facultăţii de Medicină. Îl vom chema şi pe ministrul interimar al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, deoarece şi ministerul a contribuit cu ceva bani”, a declarat managerul. Totodată, el are în plan şi reabilitarea secţiei de chirurgie I, astfel încât întreg etajul V al spitalului să fie modernizat. Cele două clinici ce vor fi inaugurate săptămâna viitoare sunt dotate cu aparatură de ultimă oră, dar oferă pacienţilor şi condiţii de cazare ultramoderne. De asemenea, în noua clinică de chirurgie profesează şi specialişti din Bucureşti.