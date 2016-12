Noi confirmări la B’ESTFEST

Lista participanţilor la B’ESTFEST Summer Camp s-a îmbogăţit, zilele acestea, cu alte câteva trupe şi artişti autohtoni, care şi-au confirmat prezenţa. Este vorba despre Gojira, Planet H, NotSoCommonDJ, The Bastard şi UNU, care vor participa la ediţia din acest an a evenimentului, programată să se desfăşoare în perioada 5-7 iulie, la B’ESTFEST Park de lângă Bucureşti. Producători experimentaţi, Gojira şi Planet H şi-au descoperit compatibilitatea lucrând în studio, în cadrul proiectului „Green Channel”. În viitorul foarte apropiat, cele două grupuri vor lansa împreună un videoclip pentru piesa „Fac ce-mi place”, în colaborare cu Doc şi Deliric. NotSoCommonDJ, The Bastard şi UNU fac parte din Electrocord, proiect dedicat promovării muzicii electronice de calitate, apărut în primăvara anului 2009. În următorii trei ani, proiectul a evoluat, devenind tot mai cuprinzător şi deschis colaborărilor. Abonamentele valabile pentru toate cele trei zile de festival costă 150 de lei, biletele pentru o singură zi - 70 de lei, iar voucherele de camping - 20 de lei. (M.N.)