Noi criterii de pregătire a piloţilor maritimi

Autoritatea Navală Română (ANR) va implementa, conform normelor europene, noi reguli privind criterile de certificare şi pregătire a piloţilor maritimi. Directorul Departamentului Operaţiuni Navale din cadrul ANR, Şerban Berescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că reprezentanţii autorităţii au convenit de comun acord cu firmele de pilotaj stabilirea de noi criterii. „În urma discuţiilor purtate cu firmele de pilotaj, am stabilit ca în noul act normativ să se permită şi căpitanilor de remorchere să devină piloţi, nu numai celor de cursă lungă, aşa cum a fost pînă acum”, a precizat Berescu. El a adăugat că stagiul de pregătire a acestora va dura minimum un an, iar promovarea în funcţie se va face la recomandarea companiilor de pilotaj. „Noile măsuri adoptate de ANR erau necesare şi vin în sprijinul întăririi siguranţei în porturile maritime. În plus, consider că dezbaterile avute cu firmele de pilotaj au fost benefice pentru ambele părţi, deoarece s-au stabilit criterii obiective de pregătire şi certificare a piloţilor”, a mai afirmat Berescu.