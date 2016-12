Noi curse Tarom spre Moscova şi Geneva

Obiectivele Tarom pentru perioada următoare vizează schimbarea flotei şi creşterea numărului curselor interne şi regionale, a declarat marţi ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, la Mediafax Talks about Aviation. "Care sunt obiectivele pentru Tarom? Aş putea spune foarte pe scurt - să crească numărul curselor interne, deci să întărim Tarom pe cursele interne şi pe cursele regionale, şi să schimbe flota, într-o primă fază. Pentru asta, sigur că va trebui să avem discuţii cu toate companiile care au făcut deja oferte. Toţi au făcut oferte. Airbus, Boeing, ATR, Bombardier, Embraer. Se va face o analiză de către managementul executiv şi de către CA (...) Toată lumea a fost de acord că trebuie unificată flota. Sunt prea multe tipuri de avioane, care creează costuri foarte mari şi profit aproape deloc", a spus Mănescu. Ea a adăugat că, odată cu schimbarea flotei, vor fi îmbunătăţite şi cursele interne şi regionale. Prezent la eveniment, George Marin, vicepreşedinte business strategy la Tarom, a explicat că există două variante pentru acest obiectiv, închirierea şi vânzarea-cumpărarea. "Analizele pe care le-am efectuat până în momentul de faţă evidenţiază două posibile soluţii pentru optimizarea flotei. O soluţie ar fi de tipul lease-in, lease-out, respectiv închirierea unei părţi a flotei existente către terţi şi introducerea tipurilor de aeronave pe care noi considerăm că ar trebui să le avem pentru a creşte eficienţa economică (...) A doua variantă pentru optimizarea flotei, care este un pic mai problematică, ar putea fi reprezentată de achiziţia de avioane odată cu înstrăinarea celor existente în flotă", a spus Marin. El a adăugat că prima variantă ar putea avea câştig de cauză, iar operaţiunea s-ar putea finaliza într-un interval de 2-4 ani, în funcţie de complexitatea procedurilor.

HEINZMANN RĂMÂNE CEO Christian Heinzmann îşi continuă mandatul de CEO al Tarom, noul Consiliu de Administraţie urmând să anuleze actul adiţional prin care durata mandatului a fost scurtată de la 4 ani la 1 an, până la 19 noiembrie, a mai declarat ministrul Transporturilor. "Atât timp cât noul CA are mandat să anuleze acel act adiţional, care a fost făcut fără a respecta statutul şi prevederile legale, domnul Heinzmann rămâne. Nu are niciun sens să recrutăm un alt manager în acest moment", a afirmat Mănescu. Ea a precizat că, în aceste condiţii, anunţurile de recrutare publicate de fostul CA nu mai sunt valabile. Mănescu a adăugat că Heinzmann va fi ajutat să implementeze planul de management împreună cu noul CA. "Bineînţeles că aşteptăm şi rezultatele", a adăugat ministrul.

FĂRĂ LOW COST! Compania Tarom a fost nevoită să revizuiască modelul de operare din cauza concurenţei şi analizează fie să acceseze noi pieţe, cum ar fi cele din Asia, fie să se îndrepte spre zona de low cost, a declarat, ieri, George Marin. "Compania Tarom a fost nevoită să îşi revadă modelul de operare din cauza condiţiilor de pe piaţă. Presiunea venită din partea concurenţei şi a transportatorilor de tip low cost este fantastică. Compania Tarom trebuie să concureze pe piaţă cu alte 38 de companii aeriene, fiind cea mai crâncenă competiţie pe care a întâlnit-o în istoria sa", a spus Marin. El a afirmat că, "din păcate", analiza la care lucrează reprezentanţii Tarom evidenţiază doar două posibile direcţii pentru o companie de talia Tarom şi cu o reţea de rute de acest tip. "Fie a ne îndrepta spre zona de low cost, fie de a accesa noi pieţe. Analizăm posibilitatea de a reveni pe pieţele din Asia. Cu Statele Unite este un pic mai complicat, pentru că pe partea Americii de Nord competiţia este foarte foarte acerbă", a mai spus el. Ulterior, ca răspuns la criticile unui reprezentant al unei companii, care a afirmat că trecerea la modelul low cost ar însemna pentru Tarom o ştirbire a demnităţii şi o mare greşeală, reprezentantul companiei aeriene naţionale a devenit defensiv pe această temă. "În momentul de faţă nu considerăm foarte serios apropierea de modelul de operare de tip low cost", a spus reprezentantul Tarom.

CURSE DIN BUCUREŞTI SPRE GENEVA ŞI MOSCOVA Tarom va deschide, la sfârşitul lunii noiembrie, o cursă spre Geneva, iar din primăvara anului viitor va opera şi pe ruta Moscova, a mai declarat, ieri, George Marin. În ceea ce priveşte rutele interne, operatorul aerian naţional va deschide în vara anului viitor o cursă pe ruta Iaşi-Timişoara. Gradul mediu de încărcare al Tarom pe cursele interne este, potrivit oficialului companiei, de 66%, faţă de 67% pe cursele externe. Cele mai "bune" destinaţii interne sunt Iaşi, Timişoara, Cluj. Reprezentantul Tarom a anunţat o îmbunătăţire a rezultatului operaţional cu 48% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce pierderile s-au redus cu 30%. "Scăderea la rezultatul operaţional este de la -38 de milioane de lei la -72 de milioane. Ca pierdere, de la 118 milioane anul trecut, la 83 de milioane în primele nouă luni", a spus Marin.