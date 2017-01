Noi dezvăluiri despre viaţa lui Michael Jackson

Doi foşti bodyguarzi ai lui Michael Jackson au scris o carte despre viaţa acestuia, în care dezvăluie, printre altele, că starul pop a avut o iubită foarte frumoasă din Europa de Est. Michael Jackson ar fi avut o iubită est-europeană pe care obişnuia s-o îmbrăţişeze şi să o sărute pe bancheta din spate a maşinii sale, pretind fostele gărzi de corp ale artistului în cartea cu dezvăluiri despre viaţa acestuia. Gărzile de corp Javon Beard şi Bill Whitfield mai scriu că excentricul star pop îi trimitea să le ia pe femeia misterioasă, la care cei doi se referă în carte sub forma ”Prietena”, şi pe o altă femeie. În plus, cei doi ar fi fost trimişi să îi cumpere est-europencei cadouri de la Tiffany’s.

Într-un fragment din cartea ”Remember the Time / Păzindu-l pe Michael Jackson în ultimele sale zile” obţinut de ”New York Daily News”, cei doi bodyguarzi o descriu pe această femeie drept ”superbă de pică”. Bărbaţii dezvăluie cum artistul ar fi obişnuit să o viziteze în timpul nopţii, la un motel, după ce copiii săi se duceau la culcare. Cântăreţul ar mai fi avut o vizitatoare în afară de ”Prietena”, pe care cei doi au numit-o ”Floare” în carte, dar Michael Jackson era mai ataşat de ”Prietenă”. Când aceasta ajungea în oraş, bodyguarzii aveau datoria de a se asigura că totul era în ordine pentru sosirea ei.

În carte, bărbaţii mai susţin că Michael Jackson era un tată foarte strict şi povestesc un episod în care artistul îl disciplina pe Prince, acum în vârstă de 17 ani, după ce nu avusese grijă să cureţe după câinele pe care îl primise în dar. Deşi cei doi oferă astfel de dezvăluiri, o sursă a declarat pentru ”Daily News” că bărbaţii nu intenţionează să îi creeze o imagine proastă cântăreţului, fiind, de fapt, ”foarte ataşaţi de el şi de copiii săi”. Cartea ”Remember the Time” va fi publicată în luna iunie.