Noi discuții ale liderilor PSD şi ALDE pe marginea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cioloş

15:08:26 / 10 August 2016

Pentru Molly...

Prietene, din care comentariu ai dedus tu ca mai sunt nostalgici basisti? Comentatorul din-naintea ta nu a specificat nimic din ce ai scris tu. Din contra, are cea mai mare dreptate. Si nu doar pe amandoi in puscarie, ci si toata clasa politica de penali dupa anul 90 incoace incepand cu bunicuta si terminand cu Klawn...scuze, Klaus pentru ca au distrus Romania iremediabil cu sprijinul moral si material al strainilor. Cine spune ceva bun despre politrucii din Romania ori e postac platit ori este slab de inger...sa nu zic de altceva...Cresterea economica de care spui, de ce nu s-a revazut in buzunarele romanilor? iti spun eu...pentru ca a fost artificial creata. Nu mai producem nimic dar de importat importam pana si fructe si legume deci...ce crestere economica am avut???