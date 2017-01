Noi dovezi care îi disculpă pe Mazăre și Strutinsky

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins aseară contestațiile depuse de primarul Constanței, Radu Mazăre, și omul de afaceri Sorin Strutinsky împotriva măsurilor de arestare preventivă. Astfel, cei doi vor rămâne în continuare în arest. Decizia este definitivă. În acest dosar, Radu Mazăre este acuzat că a primit mită de la trei societăți comerciale prin acordarea unor contracte de publicitate pentru Soti Cable Neptun, al cărei patron este Sorin Strutinsky. La termenul de ieri, avocații apărării au adus noi probe care, spun ei, au demonstrat, o dată în plus, că arestul preventiv este o măsură excesivă, care nu se justifică, cu atât mai mult cu cât toate acuzațiile aduse de procurori au fost demontate, bucată cu bucată, iar judecătorilor le-au fost servite de către procurori doar „suspiciuni rezonabile“ și nu probe atunci când s-a hotărât că cei doi trebuie să fie reținuți. „Din punctul nostru de vedere, nu există infracțiunea de luare de mită și nici cea de abuz în serviciu. S-a susținut că Mazăre a primit mită prin intermediul unei societăți în care primarul avea calitatea de asociat, plecând de la premisa că sumele respective au fost plătite din Soti Cable Neptun către acea societate fără niciun fel de justificare contabilă. Am depus înscrisuri și am arătat că acea societate are calitatea de proprietar al spațiului în care funcționează televiziunea din 1995. Ca atare, evident că există justificare și contabilă, și contractuală pentru acele plăți“, a declarat Marius Mocanu, unul dintre avocații apărării.

Dacă ne referim la motivarea ultimei decizii a magistraților de a-i menține în spatele gratiilor pe cei doi, ea pare trasă la indigo cu cea în care s-a decis arestarea preventivă a lui Mazăre și a lui Strutinsky. Avocații celor doi spun că hotărârea preia din formulările celei care a dus inițial la arestarea lor și care arăta că primarul Constanței a fost trimis după gratii doar pentru a fi dat exemplu. Ironia, dar și sistemul foarte „bine“ pus la punct în privința tragerii la sorți a magistraților au făcut ca pentru termenul de ieri să fie desemnat să soluționeze contestația același magistrat care decisese menținerea celor doi în spatele gratiilor. Având în vedere că s-a ajuns în această situație, magistratul s-a retras din complet și în locul Ioanei Bogdan a fost numită Corina Jijie. Nu spunem că s-a comis vreo ilegalitate, însă sistemul pare defect, dacă se ajunge în situația în care un judecător este tras la sorți pentru a judeca o contestație la propria decizie. Nu există, oare, un mecanism care să scoată automat magistratul care a judecat cauza din tragerea la sorți? Dacă judecătorul în cauză nu se retrage? Va judeca o contestație la propria decizie?