Noi dovezi împotriva lui Tony Blair

Fostul premier britanic, Tony Blair, ar putea juca un rol important în campania pentru alegeri legislative a Partidului Laburist, în urma unei apropieri între el şi premierul Gordon Brown, cu scopul de a lupta împotriva Partidului Conservator. Relaţiile dintre cei doi s-au mai îmbunătăţit, după mai multe luni de răcire, din cauza percepţiei publice faţă de o anchetă privind implicarea Marii Britanii în războiul din Irak, în cadrul căreia Tony Blair va fi nevoit să depună mărturie. Surse laburiste au confirmat că cei doi au discutat telefonic, săptămâna trecută, despre strategia alegerilor, semnalând posibilitatea unui anunţ în săptămânile următoare.

Implicarea lui Tony Blair în campanie ar putea să îi compromită total pe laburişti. Majoritatea alegătorilor britanici sunt de părere că Tony Blair i-a înşelat, justificând implicarea ţării lor în războiul din Irak prin prezenţa armelor de distrugere în mară, arată un sondaj publicat de „Sunday Times”. 52% din cei 2.033 de alegători întrebaţi cred că Tony Blair i-a indus deliberat în eroare atunci când a spus că fostul dictator irakian Saddam Hussein dispune de arme de distrugere în masă, potrivit studiului realizat pe Internet de institutul YouGov.

O scrisoare „secretă şi personală” adresată de Jack Straw, la acea vreme ministrul Afacerilor Externe în Guvernul Blair, dezvăluie îndoielile de la acea vreme faţă de planul fostului premier privind Irakul, cu un an înainte de război, relatează publicaţia „The Sunday Times” în ediţia electronică. Scrisoarea, a cărei copie a fost publicată duminică pentru prima dată, îl avertiza pe Tony Blair că legalitatea unei decizii privind o acţiune militară în Irak părea îndoilenică şi că nu existau garanţii privind un viitor mai bun pentru Irak, în pofida îndepărtării de la putere a lui Saddam Hussein. Aceasta a fost trimisă cu zece zile înaintea întâlnirii dintre Tony Blair şi George W. Bush la Crawford, în Texas, în aprilie 2002. Textul are la bază premisa că Tony Blair plănuia deja o acţiune militară, în pofida faptului că acesta a continuat să insiste ulterior, timp de un an, că nu luase nicio hotărâre.

Scrisoarea va reprezenta una dintre cele mai importante dovezi în cadrul anchetei privind implicarea Marii Britanii în războiul din Irak, în timpul audierii lui Jack Straw, săptămâna aceasta. Documentul începe într-un mod care în prezent poate fi considerat profetic, comentează publicaţia. „Răsplata vizitei tale la Crawford va fi mică. În prezent, nu există majoritate în cadrul parlamentarilor Partidului Laburist pentru vreo acţiune militară împotriva Irakului”, se arată în scrisoare. Jack Straw afirma în continuare că Irakul nu reprezintă o ameninţare mai mare la adresa Marii Britanii decât o reprezenta anterior. Scrisoarea afirmă că nu exista vreo dovadă credibilă privind vreo legătură între Irak şi al-Qaida şi că ameninţarea din partea Irakului nu a crescut în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Având ca premisă faptul că Blair căuta deja o scuză pentru război, aceasta atrăgea atenţia privind două capcane. „Schimbarea regimului ca atare nu este o justificare pentru o acţiune militară şi potrivit unei consultări juridice, un nou mandat ONU ar putea, de asemenea, fi necesar”, sublinia scrisoarea. În prima parte a lui 2003, Jack Straw îşi exprima din nou, într-o notă secretă, îndoielile privind războiul.