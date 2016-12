Noi elicoptere SMURD

17:12:58 / 03 Martie 2014

si ce daca?

Si ce daca avem si la ce ajuta?aveti idee cat costa mentenanta unui asemenea aparat?banii astia ar fi putut fi folositi mai bine!Necazul este ca noi romanii nu cunoastem in general dreapt masura:ba asteptam salvarea 2 ore sau nu mai venea,ba vine in 5- 10 minute acum si daca te tine in viata pana la spital nu prea are cine si cu ce sa te mai trateze.Fiindca cei mai multi bani se duc spre astfel de servicii medicale lasand alte sectoare descoperite(ex.oncologia).Este ca o patura prea mica pe care daca o tragi pe picioare iti ramane partea de sus descoperita