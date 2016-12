Noi examene pentru şcoala românească!

Educaţia se va face, în România anului 2012, în funcţie de… mai multe teste. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) are ca obiectiv major pentru anul şcolar 2011 - 2012, după analiza rezultatelor de la bac, eliminarea supraevaluării la clasă, astfel încât nivelul de pregătire al elevilor conform programei şcolare să fie identificat de la începutul primului semestru. “Nu putem să ne ascundem după deget şi să nu spunem că elevii primesc note mari în cursul anului şi la examen se află pentru prima dată în faţa unei evaluări standardizate care îi aduce cât mai aproape de adevăr. De aceea, comisiile metodice vor elabora pe şcoală câte un test iniţial, pornind de la programa existentă. Testul iniţial se va aplica pe clase, pentru clasa I, a II-a, a IV-a, pentru română, matematică şi aşa mai departe. Va fi o medie pe şcoală, iar clasele vor fi încadrate, în funcţie de rezultate, la categoria sub media de şcoală, la nivelul mediei sau peste această medie\", a explicat, ieri, secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar Oana Badea, adăugând că \"după această clasificare, voi stabili ce trebuie să facă fiecare dascăl la clasa lui. Fişa postului fiecărui cadru didactic va fi determinată de această structură a clasei sale. Dascălul nu este vinovat pentru că primeşte o clasă sub medie spre exemplu, dar el trebuie să muncească. Performanţa lui poate fi de tip olimpiadă, dar avem peste o sută de olimpici internaţionali şi trei milioane de elevi despre care trebuie să vorbim în alţi termeni. Suntem preocupaţi de progresul şcolarilor pentru clasele sub medie şi la medie, întrucât acolo vorbim de zona mediocrităţii, acolo trebuie să vedem ce se întâmplă cu fiecare copil şi să recunosc şi să răsplătesc efortul dascălilor de la acele clase, pentru că vorbim de învăţământ de masă\". După ce va fi stabilit nivelul fiecărei clase dintr-o şcoală, directorul poate \"intra în alertă\" când va sesiza note foarte mari la clase sub media pe şcoală. \"Asta înseamnă eliminarea supraevalării. La clasa sub medie nu pot să am note de zece. Nu pot să am pentru că reperul esenţial este programa şcolară. Directorul va fi în stare de alertă dacă va sesiza la clasa sub medie note foarte mari sau calificative care nu au voie să fie\", a adăugat Badea.