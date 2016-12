Noi facilităţi pentru achiziția online a biletelor de tren

Pasagerii CFR Călători care vor achiziționa online bilete de tren vor putea vizualiza, înainte de inițierea comenzii, informații despre numărul locurilor disponibile pentru ruta aleasă, precum și poziționarea acestora în vagoanele de dormit și cușetă, a anunțat, ieri, compania de transport feroviar. Potrivit sursei citate, noile funcționalități oferă mai multe informații pasagerilor pentru ca aceștia să poată selecta cea mai avantajoasă ofertă de călătorie. „Cumpărarea online a biletului de tren este deja obișnuință în rândul unui segment tot mai mare de pasageri. Este o variantă simplă și rapidă, la îndemâna oricui are conexiune la internet. Pe lângă facilitatea de a-l cumpăra online, clienții noștri beneficiază de o reducere de 5% care se cumulează cu alte discounturi acordate”, a afirmat Iosif Szentes, director general CFR Călători. Pentru cumpărarea biletelor prin intermediul serviciului de cumpărare Bilete CFR Online, clienții trebuie să se înregistreze pe site-ul www.cfrcalatori.ro, să completeze toți pașii indicați pe platformă, să aleagă destinația unde vor să ajungă și să finalizeze plata. După ce tranzacția este confirmată, clientul primește pe e-mail varianta electronică a biletului de tren și este necesară tipărirea acestui document de călătorie. Identificarea călătorului în tren are loc în baza ID-ului biletului electronic, pe care și-l pot nota, sau a cărții de identitate. Termenul minim de cumpărare online a biletelor CFR este de 12 ore. Oricare utilizator de internet are posibilitatea de a cumpăra bilete la toate trenurile care circulă cu regim de rezervare (InterRegio - IR, Regio Expres - RE) în trafic intern, la preț întreg, copil, elev sau student, bilete dus-întors, minigrup 2-5 sau bilete cu reducere la cumpărarea cu anticipație de 6-30 zile. Datele oficiale arată că, în primele 3 luni ale anului 2015, numărul pasagerilor care au călătorit cu bilete online a fost de două ori mai mare față de perioada similară din 2014. Anul trecut, 125.000 de călători au cumpărat online peste 68.000 de bilete.