După mai bine de două luni, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a decis că este timpul să numească noi inspectori şcolari adjuncţi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Conducerea instituţiei constănţene a anunţat, ieri, că au fost numiţi, prin ordin de ministru, în funcţiile de inspectori şcolari generali adjuncţi, prof. Ismet-Nejdet Gevat, care deţine funcţia de inspector de specialitate Resurse Umane din cadrul ISJ şi prof. Petrică Miu, fost inspector şcolar general în 2009. „Ieri nu s-a lucrat în cadrul Inspectoratului, fiind 1 Decembrie, iar astăzi (ieri – n.r.), când am venit, am găsit ordinul ministrului Educaţiei prin care ne erau comunicate cele două numiri. Este un lucru bun faptul că, începând de azi (ieri – n.r.) ISJ are inspectori şcolari adjuncţi”, a declarat inspectorul şcolar general, prof. dr. Aliss Andreescu. Reamintim că, la 31 august, mandatul fostului inspector adjunct, prof. Elena Buhaiev, nu a mai fost prelungit, cadrul didactic ieşind la pensie. De asemenea, al doilea inspector adjunct, prof. Maria Sorescu, şi-a depus demisia la doar o săptămână după ce mandatul i-a fost prelungit. Demisia a fost depusă la Ministerul Educaţiei, Maria Sorescu rămânând pe post până la găsirea unui înlocuitor. „Am aflat astăzi (ieri - n.r.), că a sosit ordinul prin care sunt numiţi noi inspectori adjuncţi, ceea ce înseamnă că demisia mea a fost acceptată şi, din acest moment, nu mai sunt inspector şcolar adjunct. Am luat deja legătura cu colegii mei şi le-am comunicat că voi reveni la catedră”, a declarat prof. Maria Sorescu.