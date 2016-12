Noi ipoteze în moartea actriţei Natalie Wood

Misterul legat de moartea actriţei Natalie Wood continuă. După ce dosarul a fost redeschis, tot mai multe secrete ies la iveală. Un fost prieten al actriţei crede că vedeta a fost ucisă de un fost iubit misterios, căruia ea îi spunea Stinger. John Cohan, care a scris în cartea lui ”Catch a Falling Star” despre prietenia cu starul de la Hollywood, a povestit despre cum crede el că s-a desfăşurat ultima noapte din viaţa lui Natalie Wood. Se pare că bărbatul necunoscut vroia să îi povestească adevărul despre relaţia lor soţului nominalizatei de trei ori la Oscar, Robert Wagner. ”Oricine putea urca la bord şi apoi să dispară. Cred că Stinger a venit şi s-a confruntat cu Natalie şi el este responsabil pentru moartea ei”. Natalie era îndrăgostită până peste cap de tinerelul blond cu ochi albaştri. Însă, el vroia să obţină o mică avere de pe urma aventurii lor. ”Stinger era foarte important pentru Natalie. Prietenul nostru comun, Roddy MCDowell, mi-a spus că a murit de SIDA, după mulţi ani de la moartea ei. Asta este tot ceea ce ştiu. Nu am întrebat niciodată despre identitatea lui. Nu am vrut şi nici nu am avut nevoie. Am spus asta acum pentru că simt că am o misiune a dragostei. Aş vrea ca oamenii să ştie mentalitatea iubitei mele Nat. Era atât de adunată spre final, o femeie foarte strălucitoare. Nu a alunecat peste bord şi nici nu s-a sinucis, deşi nu era fericită cu R.J. Şi toată această discuţie despre o ceartă între R.J şi Natalie legată de relaţia ei cu actorul Christopher Walken nu are sens. Îmi pun reputaţia în joc. Natalie îl vedea pe Chris Walken ca pe un amic, ceea ce mi-a şi spus”, a declarat bărbatul, care a ţinut să precizeze că iubitul secret al lui Natalie Wood era bisexual.