Noi locuri de muncă

09:52:57 / 02 August 2016

Eroare

Dupa ce am citit articolul am accesat din nou adresa http://www.card-profesional.ro/. . aceasta adresa nu poate fi accesata de aproximativ o luna. In ultimele trei luni daca a putut fi accesata o luna . Tot timpul se spune ca este in reconstructie. Aceasta reconstructie dureaza de un an. E mult e putin ????????