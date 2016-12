Noi lovituri pentru procurori, în cazul Dominique Strauss-Kahn

Fostul şef al FMI Dominique Strauss-Kahn (DSK) a luat vineri seară cina la un restaurant din Manhattan, părăsindu-şi locuinţa din celebrul cartier newy-orkez la câteva ore după ce instanţa a dispus eliberarea sa pe propria răspundere, în procesul în care este în continuare acuzat de agresiune sexuală asupra unei cameriste. A fost pentru prima dată când DSK se bucură de libertate după ce la 14 mai a fost arestat în avionul care urma să-l ducă la Paris sub acuzaţia că a agresat sexual o cameristă a unui hotel din New York. Îmbrăcat cu o jachetă şi fără cravată, fostul director al FMi a ieşit zâmbind din casă, fiind acompaniat de soţie şi de alte două persoane, precum şi de agenţi de securitate care s-au urcat într-un SUV. Dominique Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, este în continuare inculpat, însă semnele de întrebare privind credibilitatea presupusei victime par să îndrepte procesul în favoarea sa.

Reclamanta a făcut sub jurământ o relatare eronată a modului în care s-a derulat agresiunea sexuală căreia susţine că i-a căzut victimă, omiţând să precizeze că a făcut curăţenie într-o altă cameră înainte de a denunţa faptele incriminate. În săptămânile de după petrecerea faptelor incriminate, femeia de 32 de ani, originară din Guineea a povestit în mai multe rânduri\' anchetatorilor că după ce a fost agresată s-a refugiat pe culoarul etajului al 28-lea al hotelului în care se afla apartamentul lui DSK. Aceasta a explicat că a aşteptat ca presupusul agresor să iasă din cameră pentru a sesiza faptele unui superior ajuns ulterior la acelaşi etaj. De-a lungul întregii anchete, reclamanta i-a minţit pe asistenţii procurorului în legătură cu multe alte subiecte, precum trecutul său, situaţia sa prezentă şi relaţiile personale. Şi avocatul reclamantei Kenneth Thompson a recunoscut vineri că procurorul se îndreaptă spre o renunţare la acuzaţii în acest caz. Clienta sa i-a spus că va apărea în faţa camerelor de luat vederi pentru a spune lumii întregi ce a făcut Dominique Strauss-Kahn.

Însă noi informaţii ies la iveală. Camerista ar lucra şi ca prostituată, pentru clienţii hotelului, susţine tabloidul american „The New York Post”, în ediţia electronică de sâmbătă. „Există informaţii că lua bacşişuri suplimentare, dacă înţelegeţi ce vreau să spun. Şi nu pentru că ducea prosoape suplimentare”, a declarat o sursă din cadrul investigaţiei pentru cotidianul american. Femeia ar fi fost repartizată la acest hotel pentru că se ştia că poate aduce câştiguri mari. „Când eşti cameristă la Local 6, când ajungi prima dată în SUA, începi cu hoteluri modeste la aeroportul JFK. Nu începi cu Sofite”, a declarat sursa citată. Femeia are, de asemenea, o mulţime de cheltuieli, la coafor, la salonul de înfrumuseţare, plătite de bărbaţi care nu au legătură cu ea, a adăugat sursa citată. Detectivii tocmiţi de DSK au mai descoperit dovezi potrivit cărora femeia făcea parte dintr-o schemă piramidală care viza imigranţi din ţara sa de origine, Guineea.

Femeia provoacă divergenţe şi între guineenii din New York, unii considerând-o o „mincinoasă atrasă de bani”, iar alţii susţinând-o cu orice preţ. La New York, nu există o mică Guinee, aşa cum există Little Italy sau China Town, ci doar guineenii care trăiesc în mai multe cartiere, mai ales în Harlem, Brooklyn şi Bronx, unde locuia şi camerista, înainte de izbucnirea scandalului. Dar compatrioţii săi nu ratează niciun episod din cazul DSK.