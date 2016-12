Noi lucrări de extindere a reţelei de apă şi canalizare

O vizită prin majoritatea localităţilor româneşti din mediul rural poate convinge pe oricine că, în ţara noastră, timpul s-a oprit în loc, pentru mulţi români facilităţile oferite de civilizaţie reprezentând doar un vis îndepărtat. Nici nu are cum să fie altfel, în condiţiile în care, în ultimii ani, sub guvernarea pedelistă, banii alocaţi pentru investiţii în creşterea nivelului de trai al populaţiei au fost aproape inexistenţi. Consecinţa directă a refuzului autorităţilor portocalii de a le oferi românilor condiţii de trai civilizate o reprezintă lipsa facilităţilor, cum ar fi apa curentă sau canalizare în multe din aşezările rurale ale României. Din fericire, la nivelul judeţului Constanţa, mulţumită iniţiativei autorităţilor locale şi a managementului de calitate practicat de conducerea SC RAJA SA Constanţa, numărul cetăţenilor care nu au apă curentă sau canalizare scade de la an la an. Pentru că fosta guvernare nu s-a implicat în asigurarea acestor servicii de bază, conducerea SC RAJA SA Constanţa - societate al cărei acţionariat este format din Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi 33 de consilii locale de pe raza judeţului - a căutat, şi a şi găsit soluţii pentru ca un număr cât mai mare de locuitori ai judeţului să beneficieze de apă curentă şi canalizare. Aşa se face că, în prezent, RAJA derulează cel mai mare program finanţat din fonduri europene de la nivel naţional, „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa”, în valoare totală de 238.455.597 euro.

ÎNCEP NOI LUCRĂRI În cadrul programului, ieri, la Centrul de Pregătire SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - Monitorizare, Control şi Achiziţii de Date) al RAJA din localitatea Cobadin au fost semnate trei contracte de execuţie, pentru Cobadin, Poarta Albă şi Valu lui Traian: „Reabilitare şi extindere reţea apă, extindere reţea canalizare în localitatea Cobadin”, „Reabilitare staţie de pompare apă potabilă, extindere reţea canalizare şi reabilitare staţie de pompare ape uzate în localitatea Valu lui Traian” şi „Reabilitare staţie de pompare ape uzate în localitatea Poarta Albă”. „Conducerea RAJA demonstrează, din nou, că este profesionistă şi că ştie ce are de făcut. Sunt oameni care confirmă că managementul românesc este unul performant, atunci când există dorinţa de a-l face aşa cum trebuie. Apa şi canalizarea înseamnă civilizaţie. Merităm să avem apă, merităm să avem canalizare, infrastructură şi locuri de muncă, pentru că sunt bani europeni care pot transforma aceste vise în realitate. Nu este uşor să-i obţii, este nevoie de muncă şi dăruire şi, aşa cum au demonstrat cei de la RAJA, este posibil”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, prezent la semnarea contractelor. La rândul său, managerul general al RAJA, Felix Stroe, a declarat că, după finalizarea lucrărilor, constănţenii din cele trei localităţi vor beneficia de apă de calitate, precum şi de servicii de canalizare. „Pe parcursul ultimilor opt ani, am demonstrat că România poate avea management competent, în prezent RAJA fiind o societate recunoscută nu numai la nivel naţional, ci şi pe plan internaţional”, a declarat Stroe. El a reamintit că, în urma demersului iniţiat de conducerea RAJA şi CJC, constănţenii nu mai plătesc, de trei luni, taxa pe apa meteorică (apa de ploaie), Constanţa fiind singurul judeţ unde această taxă a fost eliminată din tariful practicat pentru populaţie.

FĂRĂ TVA ÎN PREŢUL APEI La evenimentul de ieri au fost prezenţi şi candidaţii USL la Senat (Colegiul 2) şi Camera Deputaţilor (Colegiul 3), Nicolae Moga, respectiv Cristina Dumitrache, care vor reprezenta în Parlamentul României şi interesele locuitorilor din Cobadin. „Suntem cetăţeni europeni şi trebuie să beneficiem de aceste facilităţi. Este un pas spre intrarea în normalitate. Sper ca, pe viitor, să fie aprobat un nou demers pe care l-am prezentat ministrului Mediului, Rovana Plumb, prin care solicităm scoaterea taxei pe valoare adăugată din preţul apei practicat pentru populaţie. Dacă această măsură va deveni realitate, atunci românii vor plăti cu 24% mai puţin la factura de apă”, a declarat senatorul PSD Moga. Programul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa” are ca obiective generale asigurarea conformării cu legislaţia UE şi cea naţională referitoare la sectorul de mediu.