Noi lucrări în cadrul programului de asfaltare

SCIL Confort Urban continuă lucrările de asfaltare a trotuarelor şi străzilor din Constanţa. Directorul executiv al societăţii care are Consiliul Local ca acţionar, Claudiu Rădulescu, a declarat că în prezent se lucrează în mai multe zone din oraş. „Avem echipe care lucrează la asfaltarea străzii care face legătura dintre cartierul Poarta 6 şi şoseaua Mangaliei. După cum bine se ştie, acolo circula fostul tramvai 104. Odată cu eliminarea tramvaielor, s-a trecut la scoaterea şinelor şi asfaltarea străzilor. Aici a fost ultima zonă de unde am scos linia de tramvai. A fost lăsată la urmă tocmai pentru a fi finalizată odată cu podul din Km 4-5. În prezent suntem la ultima etapă, cea a asfaltării străzii, care va permite locuitorilor din cartierul Poarta 6 o nouă cale de acces către oraş”, a declarat Rădulescu. El a precizat că alte echipe lucrează la asfaltarea trotuarelor în diferite zone ale oraşului. „Programul de asfaltare a trotuarelor este parte componentă a programului de asfaltare al Primăriei Constanţa. În urma unor studii efectuate s-a decis ca, odată cu asfaltarea trotuarelor, să se creeze şi locuri de parcare. Am finalizat locurile de parcare de pe bulevardul Mamaia în zona cuprinsă între Delfinariu şi intrarea în staţiunea Mamaia. Avem echipe care lucrează la amenajarea de locuri de parcare şi în alte zone ale oraşului, una dintre ele fiind la centrul medical de lângă Spitalul Judeţean Constanţa”, a spus Rădulescu.