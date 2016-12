Noi măsuri de siguranţă pentru WikiLeaks

Site-ul specializat în dezvăluirea de documente secrete WikiLeaks a difuzat miercuri un fişier parolat misterios, al cărui conţinut nu este cunoscut, după ce a anunţat pe Twitter că va transmite „un anunţ important”. WikiLeaks nu a dezvăluit conţinutul dosarului de 571 de megaocteţi care nu poate fi deschis fără parolă. Această „cheie” va fi difuzată la momentul oportun, a anunţat site-ul. În iulie 2010, WikiLeaks a difuzat un alt fişier al cărui conţinut ar urma să fie dezvăluit dacă i se va întâmpla ceva fondatorului site-ului, Julian Assange. Acesta este plasat în continuare în arest la domiciliu în Marea Britanie, unde este ameninţat de extrădarea în Suedia, într-un caz de viol şi agresiune sexuală de care este acuzat în această ţară din Europa de Nord. Justiţia britanică a aprobat expulzarea sa, dar Julian Assange, un australian în vârstă de 40 de ani, a făcut apel la această decizie.

Difuzarea acestui nou fişier intervine în timp ce WikiLeaks a publicat în această săptămână o nouă serie de aproximativ 134.000 de telegrame diplomatice americane. SUA au considerat că site-ul pune în pericol vieţile surselor diplomatice, prin citarea numelor lor în această tranşă de documente, ceea ce site-ul dezminte. Totodată, WikiLeaks a anunţat că a făcut obiectul, marţi, unui atac cibernetic.

Pe de altă parte, un conflict a izbucnit între WikiLeaks şi publicaţia \"The Guardian”, cu care site-ul a colaborat în publicarea documentelor diplomatice americane. WikiLeaks afirmă că versiuni needitate ale celor 251.000 de documente au apărut pe Internet şi acuză „The Guardian”, subliniind că a demarat o acţiune în justiţie împotriva ziarului. Publicaţia britanică a respins acuzaţiile, vorbind despre „o breşă în securitate”. „Un jurnalist de la Guardian a dezvăluit, într-un act de neglijenţă sau rea-voinţă, parole de decriptare ale documentelor strict secrete pentru întreaga arhivă WikiLeaks, needitată”, a anunţat WikiLeaks pe Twitter. „Am discutat deja cu Departamentul de Stat şi am început o acţiune pre-litigiu”, continuă mesajul. Articole bazate pe telegramele diplomatice americane au apărut în presă din luna decembrie, după ce WikiLeaks a făcut un parteneriat cu mai multe ziare, printre care „The Guardian” şi „The New York Times”.

Pe Internet circulă o versiune needitată a telegramelor, iar WikiLeaks a spus că o carte, publicată de doi jurnalişti de la „The Guardian” în februarie, dezvăluie parola pentru deschidere. Publicaţia admite că respectiva carte conţine o parolă, dar subliniază că aceasta nu dezvăluie locaţia dosarului şi că Julian Assange a spus că parola era temporară şi va expira şi va fi ştearsă în câteva ore. WikiLeaks acuză că dezvăluirea ar putea avea consecinţe serioase şi că revoluţii şi reforme sunt în pericol să fie pierdute. Dosarele au fost iniţial trimise la ziarul „The Guardian” printr-un server securizat, de unde datele au fost apoi şterse, dar mai târziu ele au ajuns pe site-ul BitTorrent filesharing. Se ştia de multă vreme că WikiLeaks a pierdut controlul asupra documentelor, înainte ca ele să fie publicate. O copie a documentelor secrete a ajuns la „The New York Times” în toamna lui 2010 şi alte organizaţii media au primit de atunci copii independent de WikiLeaks.