Pacientul român trebuie să înţeleagă că e necesar să pună bani deoparte pentru sănătate, a declarat, ieri, Theodor Alexandrescu, CEO al Alico Asigurări, la conferinţa Mediafax Talks about Health Reform. \"Am format un grup de lucru cu asigurătorii. Este pentru prima oară când am avut o deschidere cu Ministerul Sănătăţii şi o bună bază de discuţii. Am putut schimba idei şi am avut o platformă de discuţii. Un lucru important de corectat, de a implica mai activ Comisia de Supraveghere a Asigurărilor\", a spus Theodor Alexandrescu la dezbaterea care a avut ca temă legea sănătăţii. El a precizat că \"noua opţiune legislativă marchează alegerea pacientului între stat şi privat\". \"Observăm o mai bună oportunitate de a alege, printr-o competiţie. Pacientul trebuie să înţeleagă că trebuie să pună bani deoparte pentru sănătate\", a afirmat reprezentantul Alico Asigurări. În opinia sa, această iniţiativă a Ministerului Sănătăţii ar trebui să conţină obligativitatea unui grup de dialog social, în care să fie reprezentate sindicatele, patronatele, pacienţii. Reprezentantul Alico Asigurări a mai declarat că toţi asigurătorii trebuie să respecte nişte principii de capital şi de solvabilitate. \"Noi mergem după folclor la medic. Asigurătorul va avea în vedere statistica. Contractarea de furnizori şi medici se va face pe baze reale, statistice. Asiguratorii vor evalua mai bine\", a mai spus Theodor Alexandrescu. (A.C.)