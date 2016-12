Noi modificări importante în programul autobuzelor RATC

08:32:09 / 02 Iulie 2015

Lipsa de respect fata de constanteni si turisti

Aceste linii de autobuz cred ca sunt destinate pentru transportul mamiferelor marine. Cea mai indepartata localitate din judet are legatura directa cu gara ,insa comuna Mamaia nu are . Cand alergi dupa 2 iepuri nu prinzi niciunul .Decat 2 linii puse aiurea trebuia infiintata o linie de la Gara via Lapusneanu Mamaia.Acest traseu intersecta toate liniile de autobuz din Constanta . Datorita intelepciunii conducerii ratc locuitorii din Bratianu, zona CET, Poarta 6 ,Coiciu, Inel 2 trebuie sa schimbe 3 autobuze pentru a ajunge in Mamaia .Un lucru bine facut la Constanta. Pe timpul verii 48 de trenuri asigura legatura intre marile orase si Constanta ,turistii care au geamantane si bagaje voluminoase trebuie sa se inghesuie in microbuzele supraaglomerate sau sa ia un taxi la preturi piperate. Ne miram de ce din ce in ce mai multi turisti merg in sudul litoralului. Daca autoritatile nu ii respecta pe cei care i-au ales cum sa aiba respect pentru turisti. Acestia nu aduc voturi