Noi norme de etichetare a produselor agricole

Parlamentul European (PE) a adoptat, ieri, un raport care conţine propuneri de îmbunătăţire a regulilor de etichetare a produselor agricole făcute în statele UE, sugestiile din raport urmând a fi preluate, potrivit comisarului pentru agricultură, Dacian Cioloş, într-o propunere de directivă. Raportul adoptat ieri de PE arată că etichetarea obligatorie a produselor agricole oferă consumatorilor informaţii importante despre calitatea mâncării şi, în plus, poate determina o creştere a competitivităţii fermierilor. O altă măsură \"vitală\" pentru promovarea şi asigurarea standardelor de calitate ale produsele alimentare în UE propusă în raport este protejarea indicaţiilor geografice şi a specialităţilor tradiţionale împotriva contrafacerii. Raportul, elaborat de europarlamentarul italian Giancarlo Scottà, arată că politica UE în domeniul calităţii în sectorul agro-alimentar \"poate aduce o valoare adăugată economiilor din regiunile europene\". \"În cadrul dezbaterii premergătoare votului, domnul Scottà a declarat că “punerea accentului pe calitatea produselor reprezintă un răspuns la globalizarea pieţelor şi o oportunitatea de dezvoltare a multor regiuni dezavantajate”. Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, a anunţat că va prezenta o propunere legislativă referitoare la politica de calitate UE la sfârşitului acestui an, adăugând că va lua în considerare ideile şi sugestiile deputaţilor europeni\", arată PE. Prin adoptarea raportului, parlamentarii europeni consideră că este necesară menţinerea actualului sistem al indicaţiilor geografice, însă propun întărirea rolului consorţiilor deţinătoare de indicaţii geografice, în vederea definirii legislaţiei în ceea ce priveşte gestionarea volumelor sau utilizarea indicaţiilor geografice în produsele elaborate. În plus, parlamentarii europeni propun ca produsele proaspete să aibă indicate ţara de origine, iar pe cele procesate care conţin un singur ingredient să apară exact locul de provenienţă a materiei prime de origine agricolă utilizată în produsul finit. Aceste metode ar urma să asigure \"o transparenţă sporită şi o mai bună trasabilitate\", dând consumatorilor posibilitatea să cumpere produse în cunoştinţă de cauză.