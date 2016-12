Noi nume confirmate la B’estfest 2012

Nume noi se adaugă trupelor româneşti deja confirmate pentru ediţia din acest an a B’estfest Summer Camp. Astfel, după Avatar, L.O.S.T., Taine, Toulouse Lautrec, Flou Rege, Manki’n’Stieb, Antract, Hot Casandra, Subcarpaţi, Selectro şi The MOOoD, cele mai noi nume adăugate line-up-ului de artişti locali sunt Changing Skins, Electric Fence, Blue Nipple Boy, Les Elephants Bizarres, Negura Bunget, Ţapinarii, Goodbye to Gravity şi Bucovina.

B’estfest Summer Camp se va desfăşura în intervalul 6 - 8 iulie, pe malul lacului Pasărea din comuna Tunari, de lângă Bucureşti.

O altă veste bună anunţată de organizatori este prelungirea promoţiei lansată anul trecut, care încurajează tinerii care şi-au încheiat recent studiile să vină „în gaşcă” la festival, beneficiind astfel de un discount substanţial la achiziţionarea biletelor. Fanii festivalului au acum posibilitatea de a-şi procura bilete cu o reducere de 50% din preţul întreg, până pe 5 iulie. Dacă se strâng în grupuri de câte cinci persoane, tinerii până în 26 de ani pot cumpăra bilete la jumătate de preţ: 62,5 lei, în loc de 125 lei, pentru acces de o zi şi 132,5 lei, în loc de 265 lei, pentru un abonament de trei zile. Se poate adăuga, de asemenea, la cerere, şi un voucher în valoare de 15 lei, pentru zona de camping. Biletele se pot achiziţiona de pe site-ul myticket.ro.

Printre artiştii anunţaţi deja pe afişul festivalului se mai numără: Pulp, Garbage, Royksopp, Caro Emerald, Modstep, Selah Sue, Booka Shade, Milow, Skindred, Dope D.O.D., Trolley Snatcha, Andy C., Kreator, Meshugah, sau Moonspell.