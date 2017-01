Noi nume confirmate la festivalul „Creamfields”

Unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică, „Creamfields”, va avea loc, pentru prima dată în România, pe data de 2 august, pe plaja ADRAS din staţiunea Saturn. După ce şi-au confirmat prezenţa DJ de renume precum David Guetta, Christopher Lawrence, Seb Fontaine şi Tall Paul, acestora li se alătură Marco V şi Robbie Rivera& Brian Cross.

Marco V este cunoscut drept un DJ inventiv, care îmbină mai multe stiluri, dar şi ca un producător extrem de dedicat acestei profesii. Olandezul a început să îşi etaleze calităţile de DJ încă de la vîrsta de 14 ani, în 1996 ajungînd să fie rezident la clubul „De Danssalon”, cel mai mare club din Eindhoven, Olanda. Primul album al lui Marco V, „Con:Fusion”, apărut în 2002, a fost răsplătit cu „Best Dance Artist Album” la BBM Dance Awards, în acelaşi an. În 2005, Marco şi-a înfiinţat propriul său label „In Charge”, în colaborare cu Dick De Groot.

Robbie Rivera este producător de muzică house de mulţi ani. De-a lungul timpului, Robbie a remixat piesele unor artişti precum Faithless, Felix da Housecat, Funky Green Dogs, Moloko, Sonique, Res, Sinead O\'Connor, Victoria Beckham, Madonna, Ricky Martin, Santana, Harry Romer, Puretone, Kylie Minogue, Carlos Vives, Pink şi mulţi alţii.

Născut în Barcelona, Brian Cross a lansat 20 de hituri, pînă la vîrsta de 20 de ani. A remixat pentru Sylver şi Armin van Buuren. În anul 2003 a devenit DJ într-unul din cluburile din Ibiza. Brian a devenit cunoscut odată cu remixul „Sylver – The Smile Has Left Your Eyes”. Cross a mixat în Canada, Brazilia, Marea Britanie, Rusia, China, Australia. Robbie Rivera& Brian Cross au mai mixat în România şi în anul 2007, la Liberty Parade.

Cel mai important festival de muzică dance şi electronică din lume, „Creamfields”, ajunge în 2008, pentru prima dată, şi în România, cînd împlineşte zece ani de existenţă.