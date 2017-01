Noi obligaţii la capitolul protecţia mediului

Anul acesta, România are de îndeplinit noi condiţii impuse de către specialiştii europeni şi la capitolul mediu. Potrivit documentelor negociate cu oficialii Uniunii Europene, în 2007, majoritatea companiilor industriale trebuie să ia măsurile necesare respectării directivelor comunitare privind poluarea. Tot din acest an trebuie respectate şi normele privind standardele instalaţiilor de epurare a apelor, a gazelor, dar şi a sistemelor privind colectarea deşeurilor. Reprezentanţii Ministerului Mediului spun că 2007 nu este un an limită pentru punerea în aplicare a tuturor normelor europene deoarece majoritatea obligaţiilor presupun investiţii costisitoare, iar cei mai mulţi agenţi economici au solicitat perioade de tranziţie.

Cea mai importantă normă ce trebuie aplicată anul acesta este legată de poluarea industrială. Din cele 638 de instalaţii existente în România, 195 au primit o derogare pînă în 2015. Restul agenţilor economici sînt obligaţi ca pînă la data de 30 octombrie 2007 să-şi îmbunătăţească instalaţiile, astfel încît acestea să nu mai polueze. Mai mult, instalaţiile care nu vor fi retehnologizate vor fi închise. O altă obligaţie vizează calitatea aerului. Astfel, din cei 4.000 de agenţi economici, jumătate au primit perioade de tranziţie, însă restul ar fi trebuit să se conformeze de la 1 ianuarie. Şi depozitele de deşeuri, atît cele industriale, cît şi cele menajere, trebuie închise anul acesta, dacă nu respectă normele impuse de Comunitatea Europeană. Potrivit autorităţilor şi iazurile de decantare folosite în mine vor fi abandonate, dacă nu se vor respecta obligaţiile de mediu. O altă directivă ce trebuie aplicată din acest an vizează poluarea cu nitraţi. În acest sens, toate fermele agricole sînt obligate să îşi facă un plan de prevenire a poluării apelor cu nitraţi, în caz contrar nu vor putea beneficia de nicio subvenţie de la stat. Autorităţile susţin că agenţii economici trebuie să înţeleagă că toate normele europene negociate cu Uniunea Europeană se vor aplica fără concesii.