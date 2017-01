Noi pachete de servicii financiare la ProCredit Bank

ProCredit Bank a lansat două pachete de servicii financiare pentru salariaţi şi pensionari, care includ cont curent, card de debit, plan de economisire şi acces la call center şi care presupun costuri lunare reduse şi excludere de la plata unor comisioane, a anunţat, ieri, banca. Printre facilităţile celor două pachete, lansate de bancă, se numără lipsa comisionului de deschidere a contului curent, pentru emiterea şi administrarea cardului, retragerea de numerar de la ATM-urile ProCredit Bank şi plăţile cu cardul la comercianţi, precum şi la activarea şi administrarea serviciului de internet banking. Beneficiarii pachetelor, denumite ProClasic şi ProClasic Plus, au acces la cont curent, card de debit Visa Electron, plan de economisire, call Center, cu un cost lunar de trei lei şi, respectiv, cinci lei. În pachetul plus este inclus şi serviciul de internet banking. În ceea ce priveşte pachetele pentru pensionari, acestea permit accesul la aceleaşi produse şi servicii ca în cazul celor pentru salariaţi, dar la costuri lunare de un leu sau trei lei. Salariaţii mai beneficiază de facilitate de descoperit de cont cu dobîndă avantajoasă, precum şi de venituri suplimentare din dobînda în trepte acordată în funcţie de suma disponibilă în contul curent. Astfel, pentru sume de pînă la 1.000 de lei, dobînda la contul curent este de 1% pe an, dar ajunge pînă la 6,75% pe an în cazul valorilor de peste 4.000 de lei. Pensionarii beneficiază de un plus de 0,3 puncte procentuale la dobînda standard acordată la depozitele în lei. Prin serviciul Call Center se poate verifica situaţia conturilor şi a tranzacţiilor efectuate, fără a fi necesară prezenţa la bancă, prin intermediul unei parole personalizate.