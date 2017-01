Noi pagini cinematografice româneşti

O nouă sărbătoare a lumii cinematografice se deschide, în această seară, odată cu proiecţia filmului lui Woody Allen, „Midnight in Paris”, pe care l-am putea parafraza, în sol francez, ca „Minuit à… Cannes”. De Niro îşi convoacă juriul său, încărcat de inteligenţe cu glamour, unde triumfă Uma Thuman, aşa cum, la Un Certain Regard, Emir Kusturica şi-a alăturat-o recent pe la fel de fermecătoarea Elodie Bouchez.

În juriul filmelor de şcoală şi al scurtmetrajelor, Corneliu Porumboiu are locul lui, ca deţinător de Camera d’Or („A fost sau n-a fost?”, 2006). Într-o firească ordine cronologică, prefaţarea ediţiei 2011 din perspectiva participării noastre ar putea arăta cam aşa: sâmbătă, 14 mai, la sala Hotel Marriot-Théatre Croisette (orele 11.30 şi 19.30), va fi proiectat „La fin du silence”, producţie franco-austriacă, având pe generic câteva nume româneşti. Cel mai de luat în seamă este al uneia dintre marile actriţe ale momentului - Maia Morgenstern. De asemenea, pe 16 mai (Sala Bunuel, ora 20.00), va fi o adevărată loterie să obţii o invitaţie la „My Little Princess”, filmul debutantei de origine română Eva Ionesco, povestea autobiografică a unei copile-vedetă, fotografiată sub semnul scandalos al unor provocări sexuale. În rolul mamei - Isabelle Huppert - una din stelele cinematografiei franceze de azi, dar şi românca Anamaria Vartolomei. Un film mult aşteptat, prin care se marchează a 50-a ediţie a secţiunii Săptămâna Criticii.

Pe 18 mai, la „Debussy”, în programul de la Un Certain Regard, un nou film de Cătălin Mitulescu - „Lovervboy”. Îi vom revedea pe Ada Condeiescu şi George Piştereanu, în filmul unui cineast deţinător de Palme d’Or (pentru scurt-metrajul „Trafic”, 2004).

Iată că filmul lui Radu Mihăileanu, „La source des femmes”, a fost programat în ultima zi de concurs a secţiunii principale (la Grand Théatre Lumičre, 21 mai, ora 8.30 - pentru presă şi 19.00 - gala oficială). Ar putea fi o premoniţie. Deseori, ultimele titluri intrate în... foc sunt şi cele care, de regulă, urcă în palmares. Nu este ceva obligatoriu, dar acum am dori să se confirme. O excepţie pe larg comentată a fost, în 2007, „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” - Palme d’Or pentru Cristian Mungiu - intrat, după cum ne amintim, în prima parte a festivalului.

Mai este proiectul „Lupu” (regia Bogdan Mustaţă), de la Atelier şi nu-i putem nicidecum da uitării pe cei mai tineri cineaşti de la noi, intraţi la Short Film Corner.