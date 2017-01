Noi paşi în proiectul de lărgire a drumului Constanţa - Năvodari

Aleşii locali din Năvodari au fost convocaţi, joi, într-o şedinţă extraordinară pentru a dezbate două proiecte de hotărâre care vin să completeze şi să facă posibilă implementarea proiectului de lărgire a bulevardului Mamaia Nord, care leagă Constanţa de Năvodari. Proiectul, care este văzut ca o componentă absolut necesară a eforturilor pe care administraţia locală le depune pentru ca Năvodariul să devină staţiune turistică de interes naţional, avea nevoie de câteva completări la hotărârile de consiliu deja adoptate, în şedinţele anterioare, de către aleşii locali. Dacă unul dintre proiecte viza aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de lărgire a drumului dintre cele două localităţi, celălalt a făcut referire la completarea unei hotărâri deja adoptate de aleşii locali. Mai exact, consilierii locali au fost de acord cu suportarea din bugetul local al oraşului a tuturor cheltuielilor determinate de procedura de expropriere. „Am aprobat declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilul situat în Năvodari, Tabăra de tineret, imobil ce face parte din coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local. Am revizuit şi aprobat lista de proprietari ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere. De asemenea, am hotărât că suma prevăzută pentru expropriere se virează pe numele expropriatului la dispoziţia proprietarului imobilului la 30 de zile de la data adoptării hotărârii de declanşare a procedurii de expropriere“, a declarat primarul Năvodariului, Nicolae Matei. Proiectul de lărgire a drumului dintre Constanţa şi Năvodari va fi derulat de administraţia locală năvodăreană prin Zona Metropolitană Constanţa şi are o valoare de 58.798 lei.