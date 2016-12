Noi pași pentru reabilitarea Podului de la Butelii

Unul dintre cele mai așteptate proiecte ale Primăriei Constanța vizează reabilitarea podului rutier de pe strada Cumpenei, cunoscut în rândul constănțenilor drept Podul de la Butelii, care face legătura între bulevardele I.C. Brătianu şi Aurel Vlaicu. Deși discuțiile pe marginea acestui subiect durează de câțiva ani, abia în 2016 podul va intra în reabilitare. Data începerii lucrărilor nu s-a stabilit încă. Însă asta nu înseamnă că proiectul bate pasul pe loc. Pentru reabilitarea acestei artere rutiere importante s-au făcut noi pași. Concret, Primăria Constanța a demarat procedurile de licitațe publică în vederea reabilitării Pasajului Cumpenei. Acesta are o lungime de aproximativ 300 de metri, iar lucrările vor dura 12 luni. Administrația locală anunță că ofertele pot fi depuse până în 16 mai. „Ar fi trebuit să refacem demult Podul de la Butelii, însă a trebuit să așteptăm finalizarea podului IPMC, de pe bulevardul Aurel Vlaicu. Dacă ar fi intrat în reabilitare ambele artere, am fi rupt orașul în două. Constructorul are la dispoziție 12 luni, de la momentul în care dăm ordinul de începere a lucrărilor, să reabiliteze podul”, a spus primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, în urmă cu ceva timp. Potrivit conducerii administrației locale, reabilitarea podului rutier de pe strada Cumpenei va costa aproximativ 1,2 milioane de euro.