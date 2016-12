Noi performanţe la „Mircea”

Şcoala constănţeană a demonstrat din nou valoarea, după ce un elev al Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB), din Constanţa, a reuşit să se califice la Olimpiada de Ştiinţe a UE, care se desfăşoară la Luxemburg, în perioada 17 - 24 martie. Constănţeanul care se va întrece cu cei mai buni elevi ai UE este Ioan Ignat, din clasa a X-a, pregătit de profesorul de fizică Claudia Dobrin, din cadrul CNMB. La competiţie, ţara noastră va fi reprezentată de două echipe, formate, fiecare, din câte trei elevi. „O echipă are un elev specializat pe fizică, unul pe chimie şi unul pe biologie, aleşi dintre primii clasaţi la faza naţională a competiţiei, susţinută anul trecut. Pentru a ne califica în lotul României, am susţinut două probe de baraj, fiecare membru la disciplina la care concurează. Eu am susţinut probele la fizică”, a declarat Ioan Ignat. În cadrul Olimpiadei de Ştiinţe a UE, participanţii vor avea de trecut două probe practice la Universitatea din Luxemburg. Ei vor avea parte şi de un program cultural şi social oferit de ţara gazdă. Prof. Claudia Dobrin a declarat că elevul mircist este foarte bine pregătit şi se aşteaptă la un rezultat foarte bun.