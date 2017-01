Noi piste în cazul dispariţiei Larei Şaban

Constănţeanca de 27 de ani care a dispărut în urmă cu trei săptămâni este de negăsit. Lara Şaban a fost dată în urmărire generală şi internaţională. Conform poliţiştilor, ea este concubina omului de afaceri turc Huseyn Sipahi, candidat la Primăria oraşului Istanbul. Ofiţerii Serviciului de Investigaţii Criminale (SIC) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa verifică ultima informaţie primită conform căreia tânăra ar fi fost văzută într-o vamă de la graniţa cu Bulgaria. „Încă nu ştim exact dacă a trecut sau nu frontiera. Ea ar fi fost văzută în vamă, într-o maşină înmatriculată în străinătate, în care se aflau doi cetăţeni turci. Verificăm şi această ipoteză. Nu excludem nici varianta ca femeia să fi fost omorâtă, însă sunt şanse să fie şi în viaţă”, a declarat şeful SIC, cms şef Gheorghe Lupşă. În cursul săptămânii trecute, poliţiştii le-au audiat din nou pe rudele Larei Şaban, care au declarat că nu au primit nicio veste de la ea, iar telefoanele le are în continuare închise. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri turc Huseyn Sipahi, iubitul Larei Şaban, a fost citat în Turcia şi urmează să fie şi el audiat. Contactat telefonic de poliţiştii constănţeni, Huseyn Sipahi a declarat că nu ştie unde ar putea fi Lara, dar a precizat că nu a fost sunat de eventuali răpitori pentru a plăti vreo răscumpărare.

DISPARIŢIA Amintim că Lara Şaban locuieşte de cinci ani în Turcia, are o fetiţă de trei ani cu Huseyn Sipahi, şi este moderator la o televiziune. Tânăra venise în ţară să îi cumpere un apartament mamei sale, iar pe 3 mai, urma să se întâlnească cu fratele ei în faţa hotelului Zodiac, din Constanţa, însă nu a mai ajuns la întâlnire. Autoturismul său de lux, un Porsche Panamera, a fost găsit pe strada Mircea cel Bătrân, unde locuieşte mama ei. Potrivit declaraţiei unui martor, în ziua dispariţiei, tânăra ar fi fost luată cu forţa de doi indivizi de pe strada Mircea cel Bătrân şi urcată într-o maşină cu numere străine. Oamenii legii spun că Lara Şaban venise în ţară cu 122.000 de dolari, pentru achiziţionarea apartamentului, bani care au fost găsiţi în seiful din casa în care locuieşte când vine la Constanţa. Lara Şaban are 1,70 metri înălţime, 50-55 de kilograme, constituţie slabă, păr şaten, vopsit negru şi ochi albaştri. Are două tatuaje din care unul pe antebraţul drept cu inscripţia \"Huseyin Sipahi\", iar pe spate, în zona lombară mediană, un desen tribal. La data dispariţiei, Lara Şaban era îmbrăcată într-o rochie scurtă.